Burgwedel

Drei neue Fälle sind über das Wochenende hinzugekommen, drei Burgwedeler haben ihre Corona-Infektion überstanden: Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt weiterhin bei einem Wert von 72,4. Zum Vergleich: Für die Region Hannover wird dieser aktuell mit 107,6 angegeben.

Derzeit sind 24 Personen in Burgwedel infiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 378 Menschen in der Stadt mit dem Virus angesteckt, acht von ihnen sind an oder mit dem Virus gestorben. Diese Zahlen meldete Regionssprecher Christoph Borschel am Montagnachmittag.

Von Thomas Oberdorfer