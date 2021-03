Corona: Inzidenz steigt in Burgwedel wieder an

Burgwedel

Drei weitere Corona-Fälle lassen die Sieben-Tage-Inzidenz für Burgwedel wieder stärker steigen. Sie liegt aktuell bei 53,1 – nach 38,6 am Vortag. Derzeit sind 20 Personen im Ort mit dem Coronavirus infiziert. Diese Zahlen meldete das zuständige Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstagnachmittag. Damit liegt der Wert für die Stadt aber weiterhin deutlich unter dem der Region Hannover insgesamt. Dieser beträgt 119,8 Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Damit gehört Burgwedel zu den Orten in der Region, die aktuell am wenigsten von der Pandemie betroffen sind. Lediglich Wennigsen weist eine noch niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz auf. Diese liegt in dem Ort bei lediglich 13,9. Seit Beginn der Corona-Pandemie infizierten sich in Burgwedel mittlerweile 396 Menschen mit dem Virus. Neun Menschen starben in der Stadt an oder mit dem Coronavirus.

Von Thomas Oberdorfer