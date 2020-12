Nur wenige Präsenzgottesdienst zu Heiligabend und Weihnachten: Diese Entscheidung haben jetzt die meisten Kirchengemeinden in Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und der Wedemark getroffen. Damit reagieren sie auf die steigenden Infektionszahlen. Ein Überblick.

Krippenspiele gibt es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in keiner Kirche in Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und der Wedemark zu sehen. Quelle: privat