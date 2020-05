Langenhagen/Wedemark/Burgwedel/Isernhagen

Eine Kleidertauschparty, Fortbildungen und eine Tagespilgerfahrt waren bis Juni geplant – diese und alle anderen Veranstaltungen der Kirchenkreisjugend entfallen bis zu den Sommerferien. Auch eine Fahrt nach Taizé am 18. Juli erscheint illusorisch unter den derzeitigen Vorzeichen der Corona-Pandemie. Die Absagen seien mit der Superintendentur im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen so abgesprochen, sagt die Diakonin Anna Thumser. „Und wie es im Herbst weitergeht, können wir nicht sagen.“

Dafür warten die Hauptamtlichen im Kirchenkreisjugenddienst mit einer Menge alternativer Vorschläge auf, die auch trotz der geltenden Beschränkungen die evangelischen Jugendlichen dennoch zusammenbringen. „Wir im Kirchenkreisjugenddienst sind weiter da für die Jugendlichen – telefonisch, per E-Mail und über Instagram sind wir erreichbar. Das finde ich wichtig, weil ich weiß, wie sehr manchen die Decke auf den Kopf fällt“, betont Thumser.

Anzeige

Jugendliche bringen selbst Ideen ein

Ein Aufruf auf der Instagram-Seite „evju_bula“ der Evangelischen Jugend gleich am Anfang der Corona-Zeit brachte viele Ideen, wie Jugendarbeit nun anders gestaltet werden könne. Dort ist auch weiterhin jeder Vorschlag willkommen.

Weitere HAZ+ Artikel

So initiierte Thumser dort gemeinsam mit ihrer Kollegin Dagmar Stoeber eine elektronische „Gute-Nacht-Post“ anstelle gemeinsamer Abendandachten mit den Jugendlichen. Es fanden sich so viele Teilnehmer, dass die Diakoninnen Andachten auf Instagram, Youtube und auf der Homepage des Jugenddienstes posten konnten. Das Projekt solle verlängert werden, kündigt Thumser an. Zu finden ist das Vorhaben auf dem eigenen Youtube-Kanal.

Zuvor hatte das analoge Briefeschreiben, das die 16-jährige Stella vorgeschlagen hatte, schon viele Freunde gefunden. „Vielleicht verlängern wir auch dieses Projekt noch“, stellt die Diakonin in Aussicht. „Dazu starten wir dann einen neuen Aufruf.“ Alles über die „Hoffnungsbriefe“ ist auf der Internetseite www.kirchenkreisjugenddienst.com nachzulesen.

Rezepte posten statt gemeinsam zu essen

Immer mittwochs und sonnabends bekommen die Jugendlichen auf der Internetseite lecker aufgetischt. Dabei stellt der 21-jährige Ole Mewes aus dem Jugenddienst vor, was er nach eigenem Rezept gekocht, fotografiert und beschrieben hat. „Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo es uns als Evangelischer Jugend nicht möglich ist, uns zu treffen und gemeinsam zu essen, ist dies der Weg, wenigstens Rezepte auf Instagram zu posten“, verdeutlicht Thumser.

Haus 37 wird in Schuss gebracht

Gemeinsam mit dem Juleica-Team wolle der Kirchenkreisjugenddienst auch überlegen, wie vielleicht die Schulung in diesem Jahr alternativ etwa mit digitalen Modulen gestaltet werden könne. Es gebe dazu erste Ideen, aber noch nichts Konkretes. Außerdem sei eine Gruppe dabei, in Brelingen das Haus 37 des Kirchenkreises an der St.-Martini-Kirche aufzuräumen und umzugestalten.

Kann Jugendkonvent für 2021 geplant werden?

Dort soll eigentlich am 20. September der Kirchenkreisjugendkonvent mit der Jahresplanung für 2021 beginnen. Infos dazu gibt es nach einer E-Mail an kkjk@kirche-burgwedel-langenhagen.de. Weitere Angebote im Herbst wären eine Segel- und eine Motorbootfreizeit. Aber: Feste Voraussagen, welche Veranstaltungen dann laufen dürfen, kann der Kirchenkreis derzeit noch nicht machen.

Zu allen Fragen erhalten Interessierte Antworten von Diakonin Anna Thumser unter Telefon (0170) 6583030 oder über das Kontaktformular auf der Website des Kirchenkreisjugenddienstes.

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach