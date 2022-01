Großburgwedel

Weihnachten erst ist das gemeinsame Testzentrum von Deutschem Roten Kreuz (DRK) und Stadt Burgwedel vom Amtshof in die Räume der künftigen Burg-Apotheke an der Von-Alten-Straße gezogen. Dort können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich etwa 250 Corona-Tests durchführen. 100 bis 150 davon werden auch in Anspruch genommen, berichtet Matthias Thäle vom DRK Region Hannover. Dabei sei im Schnitt täglich ein Test positiv. Analog der steigenden Inzidenz angesichts der Omikron-Variante hätten sie entsprechend viele positive Fälle zu verzeichnen.

Im Sommer sei das angesichts niedriger Inzidenzen noch ganz anders gewesen. Trotzdem haben Stadt und DRK das Testangebot seit März 2021 durchgängig aufrechterhalten. „Die Menschen hier nehmen dieses Angebot sehr dankbar an“, sagt Thäle in einer ersten Bilanz.

Eine hohe Nachfrage nach Tests hat das Testzentrum veranlasst umzuziehen. Aktuell wird auf etwa 120 Quadratmetern getestet. Quelle: Alina Stillahn

Viele Stammkunden kommen wegen der Sicherheit

Die meisten Menschen kämen aktuell, weil sie einen Test für den Zugang etwa zu Veranstaltungen benötigten. „Wir haben auch viele Urlaubsreisende“, sagt Thäle. Es gebe aber auch sehr viele Stammkunden, die zum Beispiel einmal wöchentlich kämen, um Sicherheit zu haben. Dazu besuchten Menschen, die im Krankenhaus oder in Pflegeheimen arbeiteten, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt das Testzentrum.

Mit oder ohne Termin: Den Test kann man vorab online buchen oder sich auch vor Ort registrieren. Quelle: Alina Stillahn

Nun sei das Testzentrum mit seinem Eingang über die Hannoversche Straße „sehr gut sichtbar“, sagt Thäle. Im Frühjahr vergangenen Jahres war es zunächst in der Seniorenbegegnungsstätte eingerichtet worden, zog anschließend in einen Container vor das Rathaus. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Tests im Herbst und der kühleren Temperaturen sei ein weiterer Umzug erforderlich geworden, berichtet Thäle. Erst ging es in den Amtshof, dann Weihnachten in die Räume des ehemaligen Ernsting’s-Family-Geschäfts.

Bei den Kundinnen und Kunden wird vor dem Test die Temperatur gemessen: Mit Fiebermessgerät und Stäbchen gerüstet sind Anke Perschonke-Bremer (links) und Viola Wahner. Quelle: Alina Stillahn

Apotheker stellt Fläche zur Verfügung

Die Fläche hatte der Apotheker Sebastian Georgi als Erweiterung seiner Burg-Apotheke gemietet und stellte sie dem Testzentrum zur Verfügung. „Ich kann diese Fläche noch nicht so richtig nutzen“, sagt Georgi. Er warte noch auf einen Kommissionierautomaten, mit dessen Lieferung er erst im April rechne.

Damit kann das Testzentrum noch bis Ende März in den Räumen bleiben. Wie es dann weitergeht, dazu kann Thäle noch nichts sagen. Aktuell seien sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort beschäftigt, zwei bis drei davon täglich im Einsatz. Auf 120 Quadratmetern könnten zwei Tests gleichzeitig durchgeführt werden. Die Teststellen sind vor den Augen der übrigen Wartenden abgeschirmt. Es würden nur Markentests verwendet, die auch bei der Omikron-Variante anschlügen, berichtet Thäle.

Die Teststellen sind vor den Augen der Öffentlichkeit gut abgeschirmt. Quelle: Alina Stillahn

Bei den Tests kommt es auch auf die gesetzlichen Vorgaben an

Angesichts der neuen Coronavirusvariante könne er sich vorstellen, dass das Testzentrum voll ausgelastet werde, sagt Thäle. Es komme aber auch immer auf die gesetzlichen Vorgaben an, etwa ob eine Testpflicht für gewisse Bereiche vorgeschrieben ist. Also heißt es für das Team, was die Organisation und die Unterbringung des Testzentrums angeht, wohl weiterhin flexibel zu bleiben. „Wir gucken manchmal von Monat zu Monat oder sogar von Woche zu Woche“, sagt Thäle.

Das Testzentrum hat montags bis freitags ab 12 Uhr und am Wochenende ab 14 Uhr geöffnet. Der letzte Test wird um 16.45 Uhr angeboten. Auf book.drk-hannover.de kann ein Termin gebucht werden. Bürgerinnen und Bürger können aber auch ohne Anmeldung vorbeikommen.

Von Alina Stillahn