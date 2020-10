Burgwedel

Keine guten Nachrichten für die Burgwedeler Schulen in den Herbstferien. Sowohl ein Schüler der IGS, wie auch ein Gymnasiast wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Die Schulleiter Marco Schinze-Gerber (IGS) und Robert Baberske ( Gymnasium) wurden am Donnerstag über die Ergebnisse vom Gesundheitsamt informiert. Zwar sind aktuell Herbstferien – die Mitschüler des Infizierten, aber auch einige Lehrer, hätten sich aber schon in der letzten Schulwoche anstecken können.

K1-Kontakte werden bis 5. Oktober zurück ermittelt

Am Donnerstag wurden die sogenannten K1-Kontakte ermittelt: Darunter fallen alle Schüler und Lehrer, die länger als 30 Minuten mit dem Betroffenen in einem Raum gewesen sind – rückwirkend bis zum 5. Oktober.

Die Situation an der IGS: Insgesamt wurden am Donnerstag 30 Schüler und acht Lehrer darüber informiert, dass sie sich ab sofort bis zum 23. Oktober in Quarantäne begeben müssen. Das Gesundheitsamt stelle in den nächsten Tagen die entsprechende Quarantäneanordnung zu.

Die Situation am Gymnasium: Auch hier wurden am Donnerstag die K1-Kontakte ermittelt. Betroffen sind vorrangig Schüler aus der Klasse 9c. Auch hier wird das Gesundheitsamt in den kommenden Tagen Quarantäneverfügungen zustellen.

Quarantäne endet vor den Herbstferien

Das heißt aber auch: Sollte bei den K1-Kontakten kein Test positiv ausfallen, können alle Schüler und Lehrer nach den Herbstferien am Montag, 26. Oktober, wieder regulär die IGS und das Gymnasium besuchen.

Bereits Mitte September hatte sich an der IGS sich ein Siebtklässler mit dem Coronavirus infiziert: Damals stellte das Gesundheitsamt 42 Personen, Schüler wie Lehrer, unter Quarantäne.

Von Carina Bahl und Thomas Oberdorfer