Wer einen kostenlosen Corona-Schnelltest braucht, wurde bisher beim DRK vor dem Rathaus in Großburgwedel fündig. Am Freitag, 3. Dezember, zieht das Testzentrum nun in den Burgwedeler Amtshof um. Termine können online gebucht werden, Spontanbesuche sind aber ebenfalls möglich.