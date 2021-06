Großburgwedel

Darauf werden viele Sportler gewartet haben: Da die Inzidenz unter 35 liegt, darf ab dem 4. Juni in Hallen wieder Sport getrieben werden – und zwar ohne Test, aber mit Hygienemaßnahmen. Die Turnerschaft Großburgwedel (TSG) legt flächendeckend ab Montag, 14. Juni, wieder los. Ab Freitag, 11. Juni, sind die aktualisierten Trainingszeiten im Internet unter www.tsg-info.de einzusehen.

Im aktivCenter gibt es ab Montag, 7. Juni, einen neuen Kursplan. Dieser sieht vor, Kurse bei gutem Wetter auf der neuen Sportaußenfläche im Garten des aktivCenters durchzuführen. Umkleiden, Duschen und Saunen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Deshalb ist eine Anmeldung – persönlich oder telefonisch unter (05139) 409701 – für Kurse und Sauna notwendig.

Handballer trainieren im Stadion Auf der Ramhorst

Die Handballer haben bereits in der vergangenen Woche mit ihrem Training begonnen. Dieses wird im Stadion Auf der Ramhorst durchgeführt. „Auch wenn wir bis auf Weiteres nur im Freien trainieren können, sind wir unfassbar froh, insbesondere unseren zahlreichen Kinder- und Jugendhandballern endlich wieder ein Präsenztrainingsangebot unterbreiten zu können“, sagt Abteilungsleiter Reimar Gutte. Sein Stellvertreter Lars Augustin ist optimistisch, dass in den nächsten Wochen eine Rückkehr in die Halle möglich ist.

Die TSG-Handballer werden in der kommenden Spielzeit mit 13 Mannschaften an den Start gehen. Handballinteressierte Kinder und Jugendliche sind jederzeit willkommen.

Von Sandra Köhler