Burgwedel

Auch die Grundschule Großburgwedel hat nun einen bestätigten Corona-Fall: Insgesamt 50 Schüler und sieben Lehrer beziehungsweise pädagogische Mitarbeiter aus dem Hort oder dem Ganztagsbereich müssen sich ab sofort bis zum 23. Oktober in Quarantäne begeben. Am Freitag informierte die Schule die betroffenen Familien über den Corona-Fall, am Sonnabend folgte eine Information an die anderen Eltern der Grundschule.

Mehrere Kinder aus verschiedenen Jahrgängen als K1-Kontakt

Betroffen von der Quarantäne ist die komplette Klasse 1a. Da sich im Rahmen des offenen Ganztagsbetriebs oder im Hort auch Schüler außerhalb der einen Kohorte mit dem betroffenen Kind getroffen und eventuell angesteckt haben könnten, reicht der Kreis der sogenannten K1-Kontakte über den ersten Jahrgang hinaus – auch 17 Kinder aus dem zweiten Jahrgang müssen daher nun in Quarantäne.

158 Schüler und 27 Lehrer in Quarantäne

Aktuell sind noch Herbstferien – die Quarantäne endet am letzten Ferientag. Nach zwei Corona-Fällen am Gymnasium und einem an der IGS in der vergangenen Woche, hat das Gesundheitsamt damit nun 158 Schüler sowie 27 Lehrer an den drei Schulen in die häusliche Isolation geschickt. Alle werden in den nächsten Tagen auf Covid-19 getestet.

Von Carina Bahl