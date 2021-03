Burgwedel

Die Ausbildungsmesse Startklar fällt wegen der Pandemie auch in diesem Jahr in der gewohnten Form aus. Die Stadt Burgwedel als Mitveranstalterin sucht derweil nach Alternativen. Ob Schüler und Betriebe stattdessen übers Internet zusammenfinden könnten, sei grundsätzlich denkbar, teilte Mitinitiatorin und Wirtschaftsförderin Anja Hansch mit. Sollte sich ein solches Angebot als sinnvoll erweisen, wäre voraussichtlich mit einem Termin etwa im September zu rechnen. Zunächst gelte es jedoch, Genaueres über die aktuelle Lage der rund 500 Burgwedeler Betriebe herauszufinden, sagt Hansch und startet eine Befragung der Unternehmen.

Fragebögen für die Unternehmen

Vielerorts mussten Firmen in der Pandemie Kurzarbeit anmelden oder sogar Beschäftigte entlassen. „Die Verhältnisse haben sich verschoben“, sagt Hansch. Um diese Veränderungen zu erfassen, will die Stadt nun eine Befragung starten. „Wir wollen wissen, wie die Ausbildungsplatzsituation in den Betrieben in den kommenden drei Jahren sein wird.“

Mit zwei Fragebögen sollen nun alle Unternehmen angesprochen werden. Diejenigen, die derzeit nicht ausbilden, können darlegen, warum sie es nicht tun. Die anderen sollten Fragen beantworten, etwa danach, wie viele Auszubildende sie suchen, wo und wie sie nach ihnen suchen, was sie für eine erfolgreiche Ausbildung voraussetzen – und eben auch, für wie hilfreich sie eine digitale Karrieremesse halten. Bis Ende April haben die Unternehmen Zeit, sich daran zu beteiligen. Die Umfrage soll sie in den kommenden Tagen per Post und E-Mail erreichen – danach auch auf der städtischen Webseite stehen.

Burgwedel will Info-Broschüre herausgeben

Zugleich plant die Stadt für dieses Jahr eine Neuauflage der Informations-Broschüre rund um die Ausbildungsmesse. In der Ausgabe von 2019 hatten sich 21 Betriebe vorgestellt. Die Stadt lädt jetzt mit einem subventionierten Angebot weitere ein, sich ihnen anzuschließen: 50 Euro muss ein Unternehmen zahlen, um sich in der Broschüre zu präsentieren – die übrigen Kosten übernimmt die Stadt, wie Hansch berichtet. Dabei könnten alle Betriebe mitmachen, erläutert sie. Mit der Teilnahme an der Ausbildungsmesse sei dies nicht mehr verbunden.

Organisiert die Ausbildungsmesse Startklar: Burgwedels Wirtschaftsförderin Anja Hansch. Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Die Broschüre werde an die weiterführenden Schulen Burgwedels verteilt, mit denen die Organisatoren der Ausbildungsmesse zusammenarbeiten: das Gymnasium sowie die IGS. Sie solle den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, trotz der vielfach erschwerten Lage in der Corona-Krise ihre Zukunft zu planen, sagt Hansch. Denn vielerorts waren aufgrund der Kontaktbeschränkungen auch die Praktika in den Betrieben weggefallen. „Dabei wissen wir, dass berufliche Fragen die jungen Leute nach wie vor stark bewegen“, sagt Hansch – gerade Arbeitsfelder wie Medizin, Labor oder IT seien zurzeit gefragt. Deshalb sei die Broschüre umso wichtiger, sagt Hansch. „Sie fasst zusammen, was es vor Ort gibt.“

Messe mit viel Praxisbezug

Seit die Messe Startklar 2018 ins Leben gerufen wurde, kamen Ausbildungsbetriebe und potenzielle Auszubildende dreimal zusammen – alles vor Corona. Zuletzt wurden auf der Startklar mehr als 50 Ausbildungsberufe und duale oder sogar triale Studiengänge vorgestellt. Auszubildende im trialen Studium können den Angaben von Hansch zufolge am Ende der Ausbildung drei Abschlüsse erwerben – in ihrem anerkannten Ausbildungsberuf, einem Bachelor-Studium sowie als Meisterbrief. „Gerade Gymnasialschüler möchten oft studieren“, sagt Hansch. „Dabei kann es besonders sinnvoll sein, das Studium mit einer Ausbildung zu verknüpfen.“

Die Messe gab dafür auch Einblicke in die Praxis: Die Schüler hatten die Gelegenheit, unter Anleitung selbst ein Werkstück zu fertigen oder andere Arbeitsgänge auszuprobieren, wie Hansch erzählt. So konnten sie am Stand eines Pflegeheims Blutdruck messen oder bei einem Autohaus Gebrauchtwagen für den Verkauf aufbereiten. „Startklar ist eine Mitmachmesse“, sagt Hansch. Die Mitmachangebote halfen den jungen Bewerbern ins Gespräch und kamen gut an. „Auch deshalb hatten wir mit einem digitalen Angebot bislang noch gewartet“, sagt Hansch dazu. „Dieses persönliche Kennenlernen ist schwer zu ersetzen.“

Von Cristina Marina