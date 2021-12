Großburgwedel

Das Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zieht erneut um. Am 27. Dezember öffnet es in den neuen Räumlichkeiten der Burg-Apotheke. Die ehemaligen Räume von Ernsting’s Family an der Von-Alten-Straße 2 hat Apotheker Sebastian Georgi für eine Erweiterung seiner Apotheke gemietet, eine Eröffnung ist aber erst für März 2022 geplant.

Das DRK-Testzentrum im Amtshof öffnet derzeit montags bis freitags von 12 bis 16.45 Uhr (letzte Testung) sowie sonnabends und sonntags von 14 bis 16.45 Uhr. Ein Termin kann über das Portal book.drk-hannover.de gebucht werden. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, kann aber auch ohne Anmeldung vorbeikommen. Für den Umzug bleibt das Testzentrum Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Am neuen Standort – Eingang an der Hannoverschen Straße – gelten dieselben Zeiten.

Neues Testzentrum an der Berkhopstraße

In Großburgwedel hat zudem ein weiteres Testzentrum eröffnet, teilt Gerrit Boettcher von der Privatpraxis für Psychotherapie und Coaching mit. Es befindet sich an der Berkhopstraße 3. Getestet wird montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr sowie am Wochenende von 14 bis 19 Uhr, jeweils ohne Termin. Heiligabend hat es von 8 bis 20 Uhr geöffnet, am ersten und zweiten Weihnachtstag von 10 bis 12 und von 17 bis 19 Uhr, an Silvester von 8 bis 20 Uhr und an Neujahr von 15 bis 19 Uhr. Der Wartebereich sei beheizt, so Boettcher.

Tests auch vor dem Ikea-Möbelhaus und in der Innenstadt möglich

Ansonsten gibt es Tests auch weiterhin vor dem Ikea-Möbelhaus an der Isernhägener Straße montags bis sonnabends von 8 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Sie werden zudem an der Von-Alten-Straße 3 von 7.30 bis 12 und von 17 bis 20 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 14 Uhr angeboten.

Von Alina Stillahn