Großburgwedel

Einmal mehr besteht in Burgwedel die Möglichkeit, sich mit einer ersten, zweiten oder dritten Dosis gegen das Coronavirus impfen zu lassen – alle Angebote richten sich an über Zwölfjährige. Erstmals kann man sich in der Stadt auch in den Abendstunden impfen lassen.

So impft das DRK in Burgwedel

Bereits am Sonntag, 16. Januar, ermöglicht die Stadtverwaltung im Rathaus, Fuhrberger Straße 4, von 14 bis 18 Uhr eine Impfung – mit einem Termin und ohne Wartezeit. Impfwillige müssen vorab online auf book.drk-hannover.de einen Zeitslot buchen.

So impft ein mobiles Team der Region Hannover

Erstmals wird laut Region im ehemaligen Autohaus an der Kokenhorststraße 2 auch ein Feierabendimpfen angeboten. Am Dienstag, 18. Januar, können sich Impfwillige dort den Piks zwischen 17 und 22 Uhr abholen. Das mobile Team der Region impft dort am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. Januar, von 10 bis 16 Uhr.

Wer das Impfzentrum aufsucht, benötigt einen Personalausweis und – wenn vorhanden – den Impfausweis. Jeder und jede Impfwillige muss beim Warten und im Impfzentrum eine medizinische oder FFP2-Maske tragen. Um die Wartezeit zu verkürzen, sollte jede und jeder das Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoffen sowie den Anamnesebogen ausdrucken und zum Termin mitbringen. Die gibt es auf der Website des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de.

Von Alina Stillahn und Antje Bismark