Burgwedel

Die Zahl der in der Region Hannover positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen steigt. Am Montag teilte die Region mit, dass seit Freitag 669 neue Fälle gemeldet worden seien. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz stieg kräftig auf 163. In Burgwedel kamen hingegen seit Freitag nur vier gemeldete Infektionen hinzu. Mit 62,7 weist Burgwedel momentan eine der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzen der gesamten Region auf. Nur die Wedemark (59,5) und Wunstorf (42,7) liegen darunter. Die höchsten Werte haben Sehnde (223) und Langenhagen (220,8).

Regionssprecher Christoph Borschel sagte, dass in den Zahlen Nachmeldungen enthalten seien. Aufgrund der feiertagsbedingten Schwankungen ist unklar, wie aussagekräftig die aktuellen Zahlen sind. Die Region geht laut Borschel davon aus, dass die Zahlen Mitte oder spätestens Ende der Woche das tatsächliche Infektionsgeschehen wieder realistisch abbilden.

Von Yannick von Eisenhart Rothe