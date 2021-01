Burgwedel

32 Menschen im Stadtgebiet Burgwedel sind – Stand Donnerstagmittag – aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt der Region Hannover mit. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner angibt, lag damit am Donnerstag bei 82.

297 Menschen in Burgwedel haben sich schon infiziert

In der vergangenen Woche gab es laut Mitteilung der Region 17 Neuinfektionen in Burgwedel. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 297 Burgwedeler mit Covid-19 angesteckt. Im Vergleich der Regionskommunen liegt Burgwedel damit im Mittelfeld – viele Städte haben auch am Donnerstag noch einen Inzidenzwert von weit über 100 gehabt.

Von Carina Bahl