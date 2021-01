Burgwedel

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Burgwedel sinkt. Laut Region wurden in den letzten sieben Tagen rechnerisch 38,6 Menschen pro 100.000 Einwohner positiv auf das Coronavirus getestet. Am Dienstag lag der Wert noch bei 57,9. Demnach sind in Burgwedel aktuell noch 27 Menschen mit dem Virus infiziert. Am Mittwoch kamen keine neuen positiven Testergebnisse hinzu. Insgesamt wurden in Burgwedel seit Beginn der Pandemie bei 239 Menschen eine Corona-Infektion nachgewiesen.

Auf eine Entspannung der Corona-Lage lassen die sinkenden Zahlen allerdings nicht schließen. Die Region weist darauf hin, dass die Aussagekraft der Zahlen aufgrund der veränderten Bedingungen über die Feiertage momentan „äußerst gering“ sei. Das Gesundheitsamt rechne deshalb in den kommenden Tagen mit erheblichen Schwankungen in den Fallzahlen. In der gesamten Region Hannover lag der Inzidenzwert am Mittwoch bei 122,5.

Von Yannick von Eisenhart Rothe