Burgwedel

Trotz der weitreichenden Kontaktbeschränkungen infizieren sich auch in Burgwedel weiterhin Menschen mit dem Coronavirus. Laut einer Mitteilung der Region Hannover lag der Inzidenzwert für Burgwedel am Montag bei 77,2 und damit exakt genauso hoch wie am vergangenen Freitag. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen auf 100.000 Einwohner gerechnet in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Region vermeldete für Burgwedel am Montag zehn neue positive Testergebnisse. Seit Beginn der Pandemie haben sich 309 Burgwedelerinnen und Burgwedeler nachweislich mit dem Virus infiziert, 34 von ihnen gelten derzeit als aktive Fälle.

In der gesamten Region ist der Inzidenzwert am Montag dagegen leicht gesunken, von 128,4 auf 123,7. 594 neue Fälle wurden seit Freitag registriert. Seit Pandemiebeginn wurden in der Region 26.786 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 589 von ihnen sind gestorben.

Von Yannick von Eisenhart Rothe