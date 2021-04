Großburgwedel

Seit fast vier Monaten sind die Kindergärten in Burgwedel wegen der Corona-Pandemie geschlossen, nur eine Notbetreuung mit maximal 50 Prozent der regulären Plätze ist erlaubt. Da diese nur von Eltern in systemrelevanten Berufen in Anspruch genommen werden können, sind zahlreiche Kinder seit Mitte Dezember zu Hause. Das belaste viele Familien stark. Es sei an der Zeit, dass die Politik dies wahrnehme und Lösungen erarbeite, fordern Carolin Helmke, Sylvie Nicolaisen und ihre Mitstreiter vom Elternbeirat der Pestalozzi-Kindertagesstätte.

„’Kinder profitieren von den Öffnungen zuerst’ haben die Politiker immer gesagt. Aber davon sind wir meilenweit entfernt“, schildert Helmke aus ihrer Sicht die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. „Um es klar zu sagen: Die Kindergärten tun, was sie können. Aber das ändert nichts daran, dass die Lage so nicht mehr hinnehmbar ist. Es braucht kreative Lösungen, die die Lage in den Kommunen in den Blick nehmen“, sagt Helmke. All dies haben die Mütter auch in einem Brief an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne formuliert. „Von Herrn Tonne kam gar keine Antwort, von Herrn Weil ein Anschreiben seines Sekretariats, das uns aber auch nicht weiterhilft“, sagen beide.

Beirat: Eltern sind am Limit, Kinder in ihrer Entwicklung gestört

Was Helmke und Nicolaisen zu berichten haben, klingt besorgniserregend. Eltern seien mittlerweile völlig erschöpft, durch den Versuch, Homeoffice und Kinderbetreuung zu verbinden. „Das funktioniert mit Kleinkindern eben nicht“, sagt Helmke. Andere hätten ihre sogenannten Kindkranktage durch die Pandemie bereits aufgebraucht: „Die Arbeitgeber sind mit ihrem Verständnis langsam auch am Ende und reagieren zunehmend gereizt.“ Indes vermissten die größeren Kinder ihre Freunde, die kleineren hätten noch gar keine Freundschaften schließen können.

„Dadurch, dass sie es nicht gewöhnt sind, auch mal woanders zu sein – Angebote wie Kinderturnen, Kinderschwimmen oder Musikschule fallen ja auch gerade flach – sind sie sehr anhänglich gegenüber uns Eltern. Das wird Probleme geben, wenn es einmal anders ist“, befürchtet Nicolaisen. Eltern hätten beobachtet, dass ihre Kinder Rückschritte in ihrer Entwicklung machten, ja sogar von depressionsähnlichen Symptomen sei die Rede, ergänzt Helmke.

Kommen Kindersorgen in der Öffentlichkeit zu kurz?

Sie selbst sei, weil sie ihren Job im Homeoffice ausüben kann, auch betroffen. „Mein Sohn ist Vorschulkind – und die brauchen die letzte Zeit im Kindergarten eigentlich dringend, um gut in der Schule anzukommen. Wenn das so weitergeht, werden sie die Kita aber sechs Monate lang nicht besucht haben.“ Nicolaisen hingegen kann die Perspektive aller Eltern verstehen, deren Kinder erst in Krippe oder Kindergarten gekommen sind. „Mein Kind war gerade in der Krippe eingewöhnt, dann kam der Lockdown. Wenn es wieder losgeht, bräuchte man eigentlich eine neue Eingewöhnungsphase. Aber das geht nicht, weil es dann neue Kinder gibt, die eingewöhnt werden müssen.“

Was die beiden Mütter am meisten stört: „Das Thema kommt in der Öffentlichkeit gar nicht mehr vor. Kinder fallen hinten runter, weil sie keine Lobby haben“, sagt Helmke deutlich gefrustet. „Mich macht wütend, dass jetzt gerade beraten wird, wie es nach dem Lockdown weitergeht. Und dass die Rede davon ist, die Notbetreuung wie bisher einfach weiterzuführen. Ohne auch nur zu prüfen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, allen Kindern zu ermöglichen, in festen Kleingruppen wieder zur Kita zu gehen“, ergänzt Nicolaisen.

Kita-Öffnung von Inzidenz der Kommunen abhängig machen

Es gehe ihnen nicht um unkontrollierte Öffnungen, mit denen Kinder und Erzieher in Gefahr gerieten, machen die Mütter klar. Doch mithilfe einer guten Impf- und Teststrategie müsse es doch möglich sein, zumindest etwa ein Wechselmodell einzuführen, wie es auch an Grundschulen praktiziert wird. „Dann könnten die Kinder wenigstens alle zwei Tage in die Kita. Denn denen kann man nur schwer vermitteln, warum der eine gerade zur Kita darf und er wochenlang nicht“, sagt Nicolaisen.

Nicht die Inzidenzwerte der ganzen Region Hannover, sondern die der jeweiligen Kommunen zugrunde zu legen – das hätte in den vergangenen Wochen deutlich für Entspannung sorgen können, sagen die Elternvertreterinnen. Kinder besuchten in der Regel eben Betreuungseinrichtungen in der Kommune, ein übergreifender und somit die Infektionslage potenziell verschlimmernder Pendelverkehr fiele so mitnichten an. Insofern sei mindestens genauso sinnvoll, die Lage der Kitas nach individuellen Inzidenzwerten zu beurteilen, wie Ausgangssperren oder Modellkommunen. „Perspektiven, die nie Realität werden, braucht keine Familie“, sagen die Mütter.

Von Sandra Köhler