Burgwedel

Die Therme im Hotel Kokenhof in Burgwedel und auch das Hallenbad am Springhorstsee sind seit Kurzem wieder für Besucher geöffnet – allerdings nur für Kleingruppen und nach vorheriger Buchung. Im Ein- oder Zwei-Stunden-Takt können Haushalte die Bäder mieten und ins kühle Nass abtauchen.

Den Spa- und Wellnessbereich einmal ganz für sich haben, das ist nun in der Kokentherme möglich. Das Badevergnügen ist nicht ganz günstig: Drei Pakete von Basis bis Deluxe hat das Hotel geschnürt, los geht es bei rund 150 Euro für 90 Minuten für die Nutzung des Pools, Whirlpools und des Fitnessbereichs. Je nach Variante sind dann noch Saunanutzung, Fingerfood oder auch Champagner inklusive.

„Wir dachten erst, für so etwas gebe es keinen Markt“, sagte Hoteldirektor Thorsten Sander. Doch die Zahl der bisherigen Buchungen hätten ihn vom Gegenteil überzeugt. Das ansonsten zurzeit nur für Geschäftsreisende geöffnete Hotel wolle sich damit einerseits finanziell besser über Wasser halten, erzählte Sander. „Aber wir möchten andererseits auch zeigen, dass wir noch da sind.“

Desinfektion nach jeder Besuchergruppe

Damit der Thermenbesuch möglichst sicher abläuft, hat das Hotel sein Hygienekonzept vom Gesundheitsamt begutachten lassen: Dazu gehört Kontaktnachverfolgung, Maskenpflicht im Eingangsbereich sowie die gründliche Desinfektion nach jedem Besucherwechsel. „Auch den Chloranteil haben wir angepasst als zusätzliche Maßnahme“, sagte Sander.

Bis zu sechs Personen eines Haushalts können gemeinsam die Therme buchen. Möglich macht die Teilöffnung ein Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover aus dem Februar, welches Fitnessstudios die stundenweise Vermietung an Kunden erlaubt. Diese Regelung übertragen nun mehr und mehr Schwimmbäder auf sich.

60 Euro für eine Stunde Badevergnügen

Das Urteil macht sich auch Schwimmschulen-Inhaber Torsten Sporleder zunutze, der das Hallenbad auf dem Campingplatz am Springhorstsee betreibt. Er vermietet die Schwimmhalle stundenweise für den privaten Gebrauch, 60 Euro kostet eine Stunde Badevergnügen dort. Wie viele Personen kommen dürfen, hinge von der aktuellen Coronaverordnung ab, ist auf der Internetseite der Schwimmschule zu lesen. Aktuell ist demnach ein Haushalt plus eine weitere Person – Kinder unter sechs Jahren herausgerechnet – erlaubt, solange die Inzidenz in der Region Hannover über 100 liegt.

Ebenso wie in der Kokentherme sollen bestimmte Hygieneregeln das Ansteckungsrisiko im Hallenbad minimieren. Hier sind als zusätzliche Maßnahmen das Duschen vor und nach dem Baden sowie das Haare Föhnen nicht erlaubt. Die Badegäste können eine Viertelstunde vor der gebuchten Zeit das Gebäude betreten und müssen fünf Minuten vor Ende das Wasser verlassen. Sporleder will die Vermietung so lange ermöglichen, bis er wieder Schwimmkurse anbieten darf.

Von Elena Everding