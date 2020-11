Wettmar

Die Gemeindebücherei Isernhagen macht es, die Bibliotheken der Stadt Hannover nicht weniger, und jetzt auch die Bücherei Wettmar: Ab sofort ist dort eine kontaktlose Ausleihe von Medien möglich. Denn wie alle anderen Büchereien bleiben auch die Räume an der Heinrich-Werth-Straße 5 im angeordneten Teil-Lockdown bis mindestens Ende November für Besucher geschlossen.

Bücher bestellen und abholen

Die kontaktlose Ausleihe funktioniert so: Wer Lesestoff benötigt, kann seine Wünsche per E-Mail an heidrun.schuemer@gmx.de schicken oder sie unter Telefon (0 51 39) 77 08 melden. Die Medien werden im Anschluss in einen Korb gelegt, der am Eingang der Bücherei in Wettmar steht oder nach einer individuellen Terminabsprache abgeholt werden kann. Mit der Rückgabe müssen die Burgwedeler dann aber bis nach den Teil-Lockdown warten: Diese wäre unter den geltenden Kontaktbeschränkungen nur schwierig möglich, teilt das Büchereiteam mit.

Von Carina Bahl