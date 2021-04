Burgwedel

Wer in Burgwedel das Recht auf den wöchentlichen Corona-Schnelltest nutzen will, hat gleich mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist das seit März von der Stadt Burgwedel und dem Deutschen Roten Kreuz gemeinsam aufgebaute zentrale Testzentrum.

Testen in der SBS und Burg-Apotheke

Das befindet sich, in der Seniorenbegegnungsstätte (SBS) an der Gartenstraße 10. Wer sich dort testen lassen will, muss sich nicht vorher anmelden, sondern kann spontan vorbeikommen. Pro Stunde können bis zu 25 Abstriche durchgeführt werden. Getestet wird montags bis freitags jeweils von 12 bis 16.30 Uhr. Um Zeit zu sparen, ist erbeten, die Einwilligungserklärung bereits ausgefüllt mitzubringen. Sie kann über die www.burgwedel.de heruntergeladen werden.

Auch die Burg-Apotheke an der Von-Alten-Straße in Großburgwedel bietet sogenannte kostenlose Bürger-Tests an. Termine können online auf www.burgapotheke-burgwedel.de/coronatest reserviert werden. Auch viele Ärzte in Burgwedel bieten Corona-Schnelltests an – in diesem Fall lohnt sich vorab ein Anruf.

Bund trägt die Kosten

Die testende Einrichtung stellt nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung eine Bescheinigung zum Testergebnis aus. Darauf müssen Name, Datum und Uhrzeit vermerkt sein. Der Schnelltest ist nach Probenentnahme zwölf Stunden gültig. Es wird nicht zentral gespeichert, wer seinen wöchentlichen Gratistest bereits bekommen hat. Die Getesteten sollen für die Schnelltests nicht in Vorleistung gehen, die Anbieter rechnen über die KVN und diese dann mit dem Bund direkt ab. Ein Test kostet im Einkauf 6 Euro, der Dienstleister erhält 12 Euro für die Durchführung.

Von Sandra Köhler