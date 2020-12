Burgwedel

Das Rathaus bleibt zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Die Stadt teilt mit, dass Bürgermeister Axel Düker diese Entscheidung aufgrund der gültigen Corona-Verordnung des Landes getroffen habe. Bisher war geplant gewesen, dass das Rathaus von 28. bis 30. Dezember öffnet. Ab Montag, den 4. Januar, steht die gesamte Verwaltung wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zu Verfügung.

Die Bücherei Großburgwedel bleibt von Mittwoch, 23. Dezember, bis zum 3. Januar, geschlossen, die Bücherei Kleinburgwedel von Dienstag, 22. Dezember bis zum 11. Januar. In der Bücherei Wettmar ist auch in der Ferienzeit eine kontaktlose Ausleihe möglich.

Nach vorheriger Terminabsprache nimmt das Standesamt noch bis zum 22. Dezember um 18 Uhr Sterbefallanzeigen und Unterlagen für die Sterbefallbeurkundung aus. In dringenden Fällen ist das Standesamt am Montag, den 28. Dezember von 8.30 bis 12.30 Uhr und am Dienstag darauf von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr unter Telefon (05139) 8973-320, -331 und 318 erreichbar.

Weitere Notfallnummern: Bauhof (0170) 7312777; Ordnungs- und Sozialamt (0171) 7468405; Kanal- und Abwasserprobleme (0160) 97842571.

Von Yannick von Eisenhart Rothe