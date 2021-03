Burgwedel

Es war ein stilles Jahr für die Burgwedeler Schützenvereine. Einige haben sich ausprobiert, es fürs Training mit Hygienekonzepten, Einbahnstraßen und Desinfektionsmittel versucht. Doch so richtig zufriedenstellend sei das nicht gewesen, berichtet Henning Kühl vom Großburgwedeler Schützenverein. „Im vergangenen Jahr haben wir das versucht“, erinnert sich der Vorsitzende. Unter Einhalten aller Regeln waren auch mal drei bis vier Schützen auf dem Stand. Momentan wäre immer nur einer plus Aufsicht gestattet. „Der Aufwand ist dann einfach zu groß.“

Ob die aktuell 105 Mitglieder sich auf ein Schützenfest freuen können, stehe noch in den Sternen. „Eigentlich soll das am Wochenende 18. bis 20. Juni sein“, berichtet Kühl. So wie die Lage derzeit aber aussieht, bezweifele er, dass dieses Datum eingehalten werden kann. „Im Notfall müssen wir es hoffentlich nur verschieben und nicht ganz absagen.“ Immerhin hat der Ortsrat gerade einen Zuschuss für den Verein bewilligt. In den kommenden Wochen werde der Vorstand viel diskutieren und besprechen müssen. Und eines sei dabei momentan besonders wichtig: „Wir müssen flexibel bleiben.“

Seit Beginn der Krise im „Stand-By-Modus“

Der Schützenverein aus Thönse befindet sich seit Beginn der Krise im „Stand-By-Modus“. Wie der Vorsitzende Dirk Eilert berichtet, sei jeglicher Schießsport komplett eingestellt. Auch Planungen für etwaige Feste würden keine gemacht. „Weil die Lage einfach noch nicht absehbar ist“, begründet Eilert. Er befürchtet zudem, dass einige der Schausteller, die normalerweise mit dabei sind, die Krise nicht „überlebt“ haben könnten. Das müsse erst einmal geklärt werden. Auch wenn all dies schade für die 250 Mitglieder sei, sei es die richtige Entscheidung. Und Eilert versichert: „Sobald es möglich ist, geht es wieder los.“

Diese Haltung teilt Karsten Dick vom Fuhrberger Schützenverein. Derzeit sei der gesamte Betrieb eingestellt und man hoffe, bald wieder starten zu können. „Beim letzten Lockdown haben wir mit den Jugendlichen angefangen, die sollten ja nicht so ansteckend sein, das war dann einfacher“, erinnert sich der Vorsitzende. Momentan jedoch sei nichts möglich, und es gebe auch keine Planung bezüglich eines Schützenfestes. „Denn normalerweise sind wir im Mai zu Himmelfahrt dran“, erklärt Dick. Das sehe er beim besten Willen nicht. Immerhin halte sich die Mitgliederzahl bei 260 stabil. Es gab sogar Neueintritte, berichtet Dick. „Ich schätze, weil die Leute eher zu Hause sitzen und sich Gedanken machen, andere Prioritäten setzen. Vielleicht mehr auf den Zusammenhalt im Dorf achten.“

Schützenfest mit Auflagen würde nicht gefallen

Das hält möglicherweise auch den Verein in Kleinburgwedel zusammen, vermutet der Vorsitzende Volker Speckmann. Man kenne sich, es sei leicht, den Kontakt zu den 330 Mitgliedern aufrecht zu halten, zu Weihnachten haben alle ein kleines Präsent bekommen, es gebe regen Austausch bei Whatsapp. Nur von Angesicht zu Angesicht findet auch bei diesem Verein nichts statt. Das Schützenfest wäre um den 20. Mai. „Da mit Auflagen zu arbeiten, würde dem Festwirt nicht gefallen und uns auch nicht“, erzählt Speckmann. Man wolle dann irgendwann so wieder zusammentreffen, wie es sich beim Schützenverein gehört.

Der Schützenverein aus Wettmar hat die Hoffnung für eine Jahresversammlung im ersten Quartal noch nicht aufgegeben. Diese sei für den 20. März geplant, berichtet Christa Krüger. Das Treffen online zu organisieren, sei keine Option. „Viele ältere Mitglieder können das nicht“, begründet sie diese Entscheidung. Das Schützenfest finde in der Regel im Juni statt. Doch Krüger ist überzeugt, dass sie einen Ausweichtermin im Herbst finden muss. „Schlimmstenfalls müssen wir es auch ganz absagen“, bedauert sie. Die 230 Mitglieder müssen sich auch, was den Schießsport betrifft, noch ein wenig gedulden. Theoretisch könnten im Außenbereich die Bogensportler zwar wieder ran, dort gab es aber in den vergangenen Wochen ein paar Gartenarbeiten, weil die Anlage erweitert wird. „Da liegt jetzt viel Zeug rum. Die müssen also auch noch etwas warten.“

Von Janna Silinger