Großburgwedel

„Wir haben 600 Mitglieder verloren“, sagt Vorstandsvorsitzender Uli Appel von der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) ernüchtert. Wegen der Corona-Pandemie sei die Mitgliederzahl des Vereins auf 2200 gefallen, und der Verein habe zeitweise einige der Angestellten in Kurzarbeit schicken müssen, sagt er. Mit dem neuen Jahr hofft Appel, dass sich die allgemeine Situation in diesem Jahr entspannt. „Ich bin guter Hoffnung“, sagt der 58-Jährige.

Der starke Rückgang der Mitglieder sei wegen des reduzierten Kursangebots entstanden, aber auch durch veränderte Lebenssituationen von Mitgliedern und Familien, die sich die Mitgliedschaft und Kursbeiträge nicht mehr leisten könnten. Einige der ehemaligen Mitglieder hätten ihre Mitgliedschaft aber auch „falsch interpretiert“ und die TSG als reinen Dienstleister für Sportkurse gesehen. „Das ist nicht der Ansatz eines gemeinnützigen Sportvereins, wie wir es sind“, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Onlinesportkurse bleiben bei TSG Großburgwedel weiterhin erhalten

Die TSG habe seit Beginn der Pandemie im März 2020 „extrem gelitten“ und von Beginn an versucht, die Mitglieder vor einer Covid-19-Infektion zu schützen. Inzwischen gilt am Verein die 2G-plus-Regel. Kinder und Jugendliche, die in der Schule oder Kita regelmäßig getestet werden, dürfen seit dem Herbst wieder in die Sporthallen – unter einer Voraussetzung. „Eltern oder Familienmitglieder, die die Kinder nur bringen, dürfen die Sporthallen und Umkleiden nicht betreten“, sagt Appel.

Gerade für die jüngeren Kinder sei das selbstständige Umziehen eine Herausforderung, die sie mithilfe der Trainer statt ihrer Eltern meistern müssen. „Da entstehen manchmal sehr lustige Momente“, sagt Appel schmunzelnd. Für Trainer gilt während der Kurse die Maskenpflicht. Das Hygienekonzept des Vereins hat bisher gut funktioniert. Zwar habe es Mitglieder mit Corona-Infektionen gegeben, diese seien aber nicht auf die Sportkurse zurückzuführen gewesen, sagt Appel. Trotzdem würden sich gerade ältere Mitglieder teilweise noch nicht zurück in die Präsenzsportkurse trauen, deswegen soll auch in diesem Jahr das Onlineangebot weiterhin erhalten bleiben.

Ehrenmitglied Erika Rust spendet 16.000 Euro an TSG

Aus finanzieller Sicht sei die TSG trotz sinkender Mitgliederzahlen weiterhin stabil aufgestellt, sagt der Vorstandsvorsitzende. Das liege daran, dass der Verein über ein breites Angebot an Sportarten verfüge. Im Sommer sei außerdem die Spende des Ehrenmitglieds Erika Rust ein Meilenstein gewesen. Rust hatte 16.000 Euro gespendet. Von dem Geld konnte der Verein im Sommer vorübergehend Außenflächen anmieten und sein Sportangebot nach draußen verlegen.

Weitaus problematischer könnte für die TSG der fehlende Nachwuchs bei den Trainern sein. Wegen der Pandemie fielen Trainerkurse in den vergangenen zwei Jahren aus. Die warmen Sommermonate mit niedrigen Inzidenzen reichten nicht aus, um neue Trainer auszubilden. „Das ist ein Thema, das uns mit Sicherheit noch beschäftigen wird“, sagt Appel.

„Ein besonderes Kompliment gilt den Kindern“

Die Bereitschaft unter den Sportlern der TSG, sich auf die pandemiebedingten Einschränkungen einzulassen sei groß, sagt Appel. „Die Sportler haben sich mit der Situation arrangiert und fragen, was sie tun können, um trainieren zu dürfen“. Ein besonderes Kompliment gelte den Kindern und Jugendlichen: Sie seien seit Beginn der Pandemie unglaublich diszipliniert gewesen, sagt der Vorstandsvorsitzende lobend.

Von Leona Passgang