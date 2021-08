Großburgwedel

Mit einer Werbeoffensive möchte die Turnerschaft Großburgwedel (TSG) möglichst all jene Mitglieder zurückgewinnen, die während der Pandemie den größten Sportverein der Stadt verlassen haben. Denn derzeit zählt die TSG laut Sprecher Thomas Hövetborn etwa 2100 Mitglieder – das sind rund 850 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer weniger als im Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre. Insbesondere junge Leute wolle der Verein über Social-Media-Angebote erreichen, kündigt Hövetborn an.

Aktiv Center ist besonders betroffen

Seinen Angaben zufolge ziehen sich die Austritte aus dem Verein quer durch alle Sparten, besonders betroffen aber sei das von der TSG betriebene Aktiv Center. „Dessen Angebote standen über einen langen Zeitraum nicht zur Verfügung“, sagt Hövetborn mit Blick auf die Monate des Lockdown. Könne das vereinseigene Fitnessstudio weiterhin öffnen, sei er aber optimistisch, dass die Sportler wieder zurückkehren.

Während die TSV Burgdorf, von der Größe her mit der TSG vergleichbar, vor allem bei der Turnabteilung eine Austrittswelle zu verzeichnen hatte, sieht Hövetborn diese Sparte nicht als besonders betroffen an. „Dort gab es bei uns viele Onlineangebote, die die Mitglieder intensiv nutzen konnten“, sagt er. Damit und mit Open-Air-Treffs habe man die Turnerinnen und Turner halten können. Bei den Mannschafts- und Wettkampfsportarten liege die Zahl der Mitglieder, die sich vom Verein abgewandt haben, auch im unteren Bereich. Das liege an dem Zusammenhalt in der Gruppe, meint Hövetborn und fügt hinzu: „Sobald die wieder loslegen konnten, waren sie dabei.“

