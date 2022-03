Burgwedel

Die Region Hannover kommt auch in der zweiten März-Woche ins Stadtgebiet Burgwedel, um Menschen die Erst-, Zweit-, Booster- oder Auffrischungsimpfung zum Schutz vor einem schweren Corona-Verlauf anzubieten.

Impfungen vor dem Gymnasium Großburgwedel

Das Impfzentrum an der Kokenhorststraße im ehemaligen Autohaus ist inzwischen in die Container vor dem Gymnasium Großburgwedel, Auf der Ramhorst 1, umgezogen. Dort können sich Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. März, jeweils von 10 bis 16 Uhr impfen lassen. Neben den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna ist inzwischen auch der Protein-Impfstoff von Novavax freigegeben. Wer diesen Impfstoff bevorzugt, muss am Donnerstag ins Impfzentrum vor dem Gymnasium kommen.

Wer vormittags keine Zeit hat, kann das Feierabendimpfen im Rathaus Großburgwedel, Fuhrberger Straße 4, in Anspruch nehmen: Dort wird am Donnerstag, 10. März, von 18 bis 22 Uhr mit Novavax geimpft.

Termine müssen nicht vorab vereinbart werden. Für die Impfung braucht es den Personalausweis und im Idealfall den Impfpass – zudem können die Einwilligungserklärung und der Anamnesebogen vorab auf www.rki.de heruntergeladen und ausgefüllt werden.

Von Carina Bahl