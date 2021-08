Großburgwedel

Voraussichtlich bis zum Jahresende testet das Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) noch die Burgwedeler und Auswärtige auf das Coronavirus: Mit dieser Entscheidung reagieren Matthias Thäle, Regionalleiter Nord beim DRK, sowie Erste Stadträtin Christiane Concilio und Ordnungsamtschefin Andrea Stroker auf die anhaltende Nachfrage. Zwischen 30 und 120 Abstriche stehen pro Tag am Rathaus an – mehr als an anderen Standorten. „Wir sehen uns durchaus in der Pflicht, das Angebot zu erhalten“, sagte Concilio. Thäle ergänzte, dass das DRK gemeinsam mit der Verwaltung nun den Aufbau eines Containers am Rathaus plane.

Stammkunden kommen zum Test ans Rathaus

Im März hatte das DRK zunächst in der Seniorenbegegnungsstätte eine Teststation eröffnet. „Als die Einrichtung dann wieder den regulären Betrieb aufgenommen hat und wir ausziehen mussten, haben wir kurz überlegt, ob und wo wir weitermachen“, berichtete Thäle. Die Stadt habe dann den jetzigen Standort als Lösung angeboten. Während Apotheken und private Betreiber sich aus dem Geschäft mit dem Testen zurückzögen, öffne das DRK weiterhin. „Inzwischen gibt es Stammkunden, die uns aus der Gartenstraße gefolgt sind, und regelmäßig einen Abstrich machen lassen“, sagt der Rotkreuzler, nach dessen Angaben viele Mitarbeiter das Testteam verlassen haben. Sie hätten vorher in der Gastronomie gearbeitet und seien nun in ihren alten Beruf zurückgekehrt.

Krankenbesuch, Urlaub – das sind die Gründe für den Test

Wer an der Fuhrberger Straße stoppt und sich auf das Virus untersuchen lässt, nennt den DRK-Beschäftigten unterschiedliche Gründe für den Test. „Viele möchten sicher gehen, dass sie trotz der Impfung kein Corona haben und damit auch andere nicht infizieren können“, sagte Thäle. Wieder andere benötigten das negative Ergebnis, wenn sie jemanden im nahe gelegenen Krankenhaus besuchen wollen oder selbst aufgenommen werden müssen. „Das Krankenhaus schickt uns die Leute direkt durch den Park her.“ Der Regionalleiter berichtete von einem Mann, der am Mittwochvormittag ungeduldig vor dem Zelt wartete: „Als ich ihn ansprach, hat er erzählt, dass der Kinderarzt in zehn Minuten kommt, weil seine Frau einen geplanten Kaiserschnitt hat“, sagte Thäle. Für diesen Fall gab es den Test außerhalb der Öffnungszeit.

Keine Auskunft zu Reiseregeln

Vor allem Burgwedeler und Isernhagener nutzen seiner Erfahrung nach das Testzelt, inzwischen auch viele, die sich vor einer Urlaubsreise absichern wollen. „Allerdings können wir die Frage nicht beantworten, welche Regelung für welches Land gilt oder ob jemand überhaupt verreisen sollte“, sagte er und sprach von einer großen Verunsicherung. Eine Premiere steht am Wochenende an, dann fährt das Testmobil auf Wunsch des Brautpaares zu einer privaten Hochzeit in Burgwedel. Concilio nannte eine weitere Personengruppe, die sich testen lässt: Eltern, die in seltenen Fällen einmal in die Kita gehen dürfen. „Wir sehen uns da durchaus in der Pflicht, das Testen nicht nur zu fordern, sondern auch zu ermöglichen“, sagte sie – froh darüber, dass das DRK in der Stadt bleibt.

Stadt sichert Unterstützung zu

Selbstverständlich sei dies nicht in Zeiten, in denen sich Vorgaben innerhalb weniger Tage änderten und die Betreiber immer wieder neu planen müssten, sagte Thäle. Hinzu komme, dass der Bund die Erstattung von einst 12 auf jetzt 8 Euro pro Test reduziert hat. Damit müssten die Anbieter die Personalkosten und Ausstattung wie Schutzkleidung finanzieren. Für jedes Testkit gibt es zudem 3,50 Euro. Auch Concilio sieht die Problematik, dass die Einnahmen sehr begrenzt seien, während gleichzeitig die Fixkosten konstant blieben oder gar stiegen. „Wenn sich diese Situation verschärft, müssen wir als Verwaltung mit der Politik klären, wie wir uns engagieren können“, sagte sie.

Bislang nutzt das Testmobil den Strom aus dem Rathaus, für die Bearbeitung hat das Team um Thäle eine eigene Datenleitung erstellt – aus Gründen des Datenschutzes. Inzwischen müsse jede Station an die Corona-Warnapp angeschlossen sein. „Das gibt es bei uns seit Mai“, berichtete er. Neu sei allerdings, dass sich Besucher vorab auf book.drk-hannover.de einen Termin buchen sollten. „Wir helfen all denen, die das technisch nicht mit dem Smartphone schaffen“, sagte der Regionalleiter. Und wer komplett an der digitalen Technik scheitere, der werde dennoch getestet und könne sich anschließend das Ergebnis auf Papier abholen. Das sei zumeist negativ. „Die positiven Fälle speziell in Burgwedel sind verschwindend gering.“

Information: Das DRK-Schnelltestzentrum am Rathaus, Fuhrberger Straße 2, öffnet montags bis freitags von 12 bis 16.15 Uhr.

Von Antje Bismark