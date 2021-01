Burgwedel

Der verlängerte Lockdown betrifft auch die Volkshochschule ( VHS) Hannover-Land, die unter anderem für Burgwedel zuständig ist. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation geht die VHS ab Februar mit der neuen digitalen Veranstaltungsreihe „Dienstags ist VHS-Tag – Gemeinsam durch die Pandemie“ online. Jeden Dienstagabend bietet die VHS Onlineseminare aus verschiedenen Themengebieten an, welche Interessierte von zu Hause aus verfolgen können. „Wir alle wissen derzeit nicht, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt und welche Einschränkungen zukünftig noch zu erwarten sind“, sagt Martina Behne, VHS-Geschäftsführerin. Vor diesem unübersichtlichen Hintergrund habe sie sich dazu entschieden, den Semesterstart für Präsenzkurse auf den 12. April zu verlegen.

Onlineangebote : Jetzt bei der VHS anmelden

Alle Informationen zu den Online-Angeboten sowie Einstiegshilfen für das erforderliche Programm Jitshi gibt es online auf www.vhs-hannover-land.de. Interessierte sind zudem dazu aufgerufen, eigene Wünsche an Inhalte der Onlinereihe mitzuteilen. Da die Teilnehmerzahl in den Kursen begrenzt ist, wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten. Das ist auf der Internetseite, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de oder telefonisch vormittags unter der Rufnummer (0 50 32) 9 01 44­ 80 möglich.

90 Minuten Spieleabend oder Tipps zum Aufräumen

Das neue Onlineangebot soll die Lücke bis April füllen. Die 90-minütigen Veranstaltungen werden ganz unterschiedliche Inhalte haben – los geht es mit Onlinespieleabenden. Das Arbeiten am Computer steht mit Kursen wie „Endlich Ordnung auf der Festplatte!“ und Tipps zum richtigen Sortieren von Fotos auf dem PC ebenfalls im Fokus.

Von Carina Bahl