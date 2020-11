Wettmar

Es dürfte wohl der erste Weihnachtsbaum sein, der in Burgwedel leuchtet. Bereits am Sonntag, 8. November, gab es im Wettmarer Gemeindehaus von St. Marcus viel Deko zu sehen. Drumherum erklangen Adventslieder, gespielt von Holger Haupt (Gitarre), Jan Werther (Schlagzeug), Hannah Könpen (Gesang), Linda Hübner (Bass) und Jonas-Christian Kurtze (Klavier). Die fünf Musiker der St.-Marcus-Kirchengemeinde in Wettmar hatten sich für die Weihnachtszeit etwas Besonderes einfallen lassen. Sie nahmen zwischen Adventskranz und Weihnachtssternen kurze Musikvideos auf. Diese Aufnahmen fügt das Quintett zu einem besonderen Adventskalender zusammen. Jeden Tag öffnet sich auf Youtube im Dezember ein digitales Türchen – und insgesamt 24 Weihnachtslieder erklingen.

Ein Herzensprojekt

Das Rudelsingen beim Sommerspaziergang, der Weihnachtsmarkt und der Lebendige Adventskalender fielen und fallen wegen der Corona-Krise in Wettmar in diesem Jahr aus. Deshalb hat sich die Gruppe überlegt, auf eine andere Weise auf Weihnachten einzustimmen. Das sei ein Herzensprojekt, sagt Jonas-Christian Kurtze. „Und es ist eine besondere Situation. Wir wollen den Menschen trotz Pandemie gute Laune machen.“ Er und seine Mitstreiter stecken viel Energie und Herzblut in das Projekt. Einen ganzen Tag widmen sie im Wettmarer Gemeindehaus alten, neuen und allseits bekannten Weihnachtsliedern. Dazu gehören Klassiker etwa „Stille Nacht“, „Heilige Nacht“, „O du fröhliche“, „Winter Wonderland“ und „Feliz Navidad“.

„Manchmal müssen wir mehrmals das Stück wiederholen“, sagt Gitarrist Holger Haupt – so lange, bis jeder Ton sitzt. Bei einem Liveauftritt hätten die Zuhörer die „Verspieler“ vielleicht gar nicht herausgehört. „Aber das Mikrofon verzeiht uns keine Fehler“, sagt Pianist Jonas-Christian Kurtze.

Frederik Eden schaut sich die Aufnahmen der Musiker an. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Indes richten sich drei Kameras auf die Musiker. Frederik Eden, der für die Aufnahmen verantwortlich ist, überprüft ständig die Einstellungen. „Das muss schon passen“, sagt der 19-Jährige. In den Pausen schaut er sich auf einem Laptop die Sequenzen an und begutachtet die Videos. Wenn alles im Kasten ist, beginne für ihn die aufwendigste Arbeit: der Schnitt. „Das wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen“, sagt der junge Mann. Aber bis Ende November sind es ja noch ein paar Tage.

Das Outfit muss stimmen: Musiker wechseln die Hemden

Damit alles so authentisch wie möglich aussieht, hat Kurtze gleich fünf verschiedene Oberhemden mit im Gepäck. Nach ein paar Aufnahmen zieht er sich um. „Ich will mir nicht die Vorwürfe meiner Großmutter anhören, ich hätte jeden Tag im Dezember das Gleiche an“, scherzt Kurtze. Für die Oma könne man sich da schon mal in Schale schmeißen, sagt er und lacht.

Musik-Videos sind 90 bis 120 Sekunden lang

Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich jeweils ein Türchen für die Gemeindemitglieder und alle Interessierten. Jeden Tag gibt es ein brandneues Weihnachtslied zu hören und zu sehen. „Die Video-Sequenzen sind zwischen 90 und 120 Sekunden lang“, berichtet Haupt. „Alle können mitsingen, tanzen und Spaß haben.“ Sie können auf der Homepage der Gemeinde auf www.kirchengemeinde-wettmar.de oder bei Youtube im Kanal „Kirche Burgwedel“ geklickt werden.

Von Katerina Jarolim-Vormeier