Auswärts essen, das Bestellte direkt am Tisch serviert bekommen, sich nicht um den Abwasch kümmern – eigentlich ist dies wegen der geschlossenen Restaurants zurzeit unmöglich. Der Gastronom Ralf Bachelle ließ sich jedoch etwas einfallen: Am Sonnabend organisierte er an seinem Bachelle’s Restaurant am Golfclub Burgwedel-Engensen zum fünften Mal ein Wohnmobil-Dinner. So sorgte er bei den Teilnehmern für echtes Restaurant-Feeling mit einem Hauch von Camping-Atmosphäre.

Als Vorspeise Zucchini-Carpaccio, danach Schweinefilet und zum Abschluss ein Dessert, dazu ein Glas Wein: Magdalena und Hans-Jürgen Wiontzek wurden von ihrem „Restaurantbesuch“ nicht enttäuscht. „Es ist eine schöne Sache, sich mal wieder so verwöhnen zu lassen“, sagt Hans-Jürgen Wiontzek und schwärmt noch am nächsten Tag von der Stimmung. Das Ehepaar aus Lehrte hatte es sich in seinem umgebauten österreichischen Feuerwehrauto mit Teelichtern und einer Tischdecke gemütlich gemacht. Das kam einem Candlelight-Dinner schon ziemlich nah.

Inspiration aus den sozialen Medien

Die Wiontzeks sind Mitglieder im Golfclub Burgwedel, wo der Gastronom erst Anfang August sein Restaurant mit gutbürgerlicher deutscher Küche eröffnet hatte. Der Start gelang, fast jeden Abend sei die Terrasse voll gewesen, berichtet Bachelle. „Wir hatten nicht mit so viel Zuspruch gerechnet.“ Als er Anfang November wegen der erneuten Lockdown-Maßnahmen wieder schließen musste, schwenkte er auf Außer-Haus-Verkauf sonnabends und sonntagmittags um. Für das Wohnmobil-Dinner ließ er sich von einer Facebook-Gruppe inspirieren. „Wir fahren selbst viel Wohnmobil“, erzählt Bachelle.

Beim Wohnmobil-Dinner am Sonnabend liegt Schnee in Engensen – das sorgt für eine ganz besondere Stimmung. Quelle: Ralf Bachelle

So veranstaltete er kurz vor Weihnachten einen Probelauf, zu dem ein Wohnmobil kam. „Beim zweiten Mal waren es dann elf Anmeldungen“, berichtet der Gastronom. Zur fünften Ausgabe kamen drei Fahrzeuge – wohl eine Folge der Kälte, vermutet er. Das Konzept: Die Gäste melden sich bis zum Donnerstag über die Internetseite oder telefonisch an, bestellen ihr Essen und Getränke und bekommen dies dann beim Dinner durch die Tür direkt ans Fahrzeug gebracht. „Aussteigen und herumlaufen dürfen die Gäste nicht“, erzählt Bachelle, „damit sich keine Grüppchen bilden.“

Ebenso wie die Wiontzeks waren auch Frank und Angelika Heim am Sonnabend zum ersten Mal Teil des Wohnmobil-Dinners, nahmen aber einen deutlich weiteren Anfahrtsweg in Kauf. Das Ehepaar aus Gehrden war sich schon vorher sicher, dass sich der Weg lohnt. Denn Bachelles Küche kennen sie bereits aus seinem früheren Restaurant Bachelle’s Restaurant im Kräutergarten in der List in Hannover. Das hatte der Gastronom im vergangenen Jahr nach fünf Jahren aufgegeben, allerdings habe die Entscheidung nichts mit Corona zu tun gehabt. Im Nachhinein sei er froh darüber: Das neue Restaurant verursache deutlich weniger Fixkosten, der Laden in der List hätte den Lockdown wohl nicht überstanden.

Gäste vermissen auswärts essen

Mit dem Wohnmobil-Dinner will Bachelle weniger finanzielle Einbußen durch die Schließung ausgleichen, sondern seinen neuen Laden vor allem in Engensen und Umgebung bekannter machen. „Ich will zeigen, dass hier nicht nur Golfclubmitglieder willkommen sind.“

„Das draußen essen gehen fehlt einem“, sagt Angelika Heim. Da kam für sie und ihren Mann die Aktion des Restaurants genau richtig. Auch das Ehepaar hatte in seinem T5-Bulli so gut, wie es eben geht, Restaurantatmosphäre kreiert. Eine Standheizung sorgte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schnee für ausreichend Wärme.

Von Anfang an bei der Dinner-Reihe dabei ist Michael Beklagt. Während er und seine Frau bei den ersten Malen gemeinsam mit Freunden teilnahmen, sitzen nun die Kinder mit im umgebauten Multivan. „Der Tisch ist schon sehr klein“, stellt Beklagt fest, doch Backfisch, Schaumsüppchen und Kalbsleber lassen sich auch auf engem Raum genießen. „Im Auto à la carte essen, das ist eine ganz neue Erfahrung“, sagt er und zeigt sich begeistert vom Essen selbst sowie vom netten Service des Restaurantteams.

Die Speisen samt nützlicher Utensilien bekommen die Gäste direkt ans Wohnmobilfenster gebracht. Quelle: Ralf Bachelle

Wohnmobil-Dinner noch bis zur Wiederöffnung

Die Familie wohnt im Nachbarort Thönse, die kurze Anfahrt sei für sie der entscheidende Vorteil. „Wir werden auf jeden Fall noch einmal teilnehmen“, kündigt Beklagt an. Gelegenheit dazu haben die Thönser noch an einigen Sonnabenden. „Wir wollen das Dinner weiter veranstalten, bis wir wieder öffnen dürfen, vielleicht auch darüber hinaus“, kündigt Bachelle an. Gelohnt habe sich die Aktion bereits jetzt: Viele neue Gesichter habe er begrüßen dürfen, die, so hofft er, auch nach dem Lockdown bei ihm einkehren – und dann zum Essen sogar aus ihrem Fahrzeug aussteigen dürfen.

Von Elena Everding