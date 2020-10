Burgwedel

Die Zahl der Corona-Infektionen in Burgwedel steigt weiter an. Stand Freitagnachmittag sind nunmehr 14 Burgwedeler mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag waren es noch zwölf. Damit erreicht die Stadt fast den kritischen Wert beim 7-Tages-Schnitt von 50 Infektionen je 100.000 Einwohner. Dieser liegt für Burgwedel aktuell bei 43,3. Zum Vergleich: Für die Region Hannover beträgt er lediglich 24,3.

„Sollte Burgwedel in den kommenden Tagen den Wert von 50 überschreiten, zieht dies nicht automatisch eine Verschärfung der Corona-Vorgaben nach sich“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. „In dieser Woche riss Garbsen bereits an einem Tag den Schwellwert, ohne dass es weitere Auflagen gab. Aber die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes schauen dann noch genauer hin.“

Anzeige

Kita-Kinder in Corona-Quarantäne

Und es gibt auch eine gute Nachricht für die Kinder, Eltern und Erzieher der Kindertagesstätte Kleinburgwedeler Straße. Stand Freitagnachmittag wurde keine weitere Infektion in der Einrichtung bekannt. Es bleibt bei der einen Erzieherin, bei der eine Corona-Infektion vor gut einer Woche nachgewiesen wurde. Seitdem befinden sich drei Erzieher, eine Kindergartengruppe und einige Kinder der Frühbetreuung in Quarantäne.

Von Thomas Oberdorfer