Hannover

In den Kliniken der Region Hannover gilt ab sofort ein Besuchsverbot. Betroffen sind davon alle Krankenhäuser: die Klinken des Regionskrankenhauses (Siloah und Nordstadt-Krankenhaus in Hannover, Klinikum Agnes-Karll in Laatzen, Klinikum Großburgwedel, Klinikum Neustadt, Klinikum Robert Koch Gehrden, Klinikum Lehrte, Geriatrie Langenhagen, Psychiatrie Langenhagen, Psychiatrie Wunstorf), die Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), die Diakovere-Krankenhäuser (Annastift, Friederikenstift und Henriettenstift) das Vinzenzkrankenhauses, das Clementinenhauses und die Paracelsus-Kliniken in Langenhagen. Das haben die Klinikchefs am Donnerstag bei einem Treffen im Regionshaus beschlossen, berichtete Regionssprecherin Christina Kreutz.

Hintergrund ist die steigende Anzahl an Covid-19-Erkrankungen in der Region Hannover. Das Besuchsverbot dient dem Schutz der Patienten sowie der Mitarbeiter der Kliniken. So weit medizinische oder palliativmedizinische Gründe eine Ausnahme notwendig machen, wird die jeweilige Klinik Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen. Für Besuche im Kinderkrankenhaus Auf der Bult gilt eine besondere Regelung.

Von Mathias Klein