Burgwedel

Das Coronavirus erreicht Burgwedel: Am Donnerstagvormittag bestätigte die Region die erste Covid-19-Infektion in der Stadt. Weitere Details nannte Behördensprecherin Christina Kreutz nicht. Auch liegen noch keine zusätzlichen Informationen von der Stadtverwaltung Burgwedel vor.

Damit sind aktuell 31 Fälle in der gesamten Region Hannover positiv getestet, darunter 14 in der Stadt Hannover und 17 im Umland. Neu dazugekommen sind am Donnerstagvormittag neben Burgwedel jeweils ein bestätigter Fall in Hemmingen, Springe und Neustadt.

Von Thomas Oberdorfer