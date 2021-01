Burgwedel

Auch im Corona-Lockdown sind Menschen in Krankenhäusern darauf angewiesen, bei Therapien, Operationen oder Notfällen mit der passenden Blutgruppe versorgt zu werden. Dementsprechend hat sich der DRK-Ortsverein Burgwedel dazu entschieden, am Montag, 8. Februar, eine Blutspendeaktion im St.-Petri-Gemeindehaus am Küstergang in Großburgwedel anzubieten.

Blutspende im Gemeindehaus von St. Petri

Von 15 bis 19.30 Uhr können Freiwillige dort Blut spenden. Menschen im Alter von 18 bis 72 Jahren, die gesund sind, dürfen teilnehmen. Erstspender dürfen maximal 64 Jahre alt sein. Jeder muss zudem seinen Personalausweis mitbringen.

Im Gemeindehaus gelten die gängigen Abstandsregeln, Maskenpflicht und weitere Hygienemaßnahmen. Wer sich in irgendeiner Weise krank fühlt, sollte zu Hause bleiben. Der Imbiss, wie er vor der Pandemie als kleine Stärkung für die Blutspender angeboten wurde, entfällt im Lockdown. Stattdessen gibt es einen Gutschein als kleines Dankeschön, teilt das DRK mit.

