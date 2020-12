Burgwedel

„Ich habe seit Jahren kein Weihnachtsgeschenk mehr bekommen“, berichtete sichtlich gerührt eine Seniorin in Burgwedel. Die alte Dame freute sich sehr über das Präsent, das sie kurz vor dem Fest aus den Händen von Katja Richter erhielt. Sie gehört dem Vorstand des DRK in Burgwedel an.

Zusammen mit ihren Kollegen war Richter am vierten Adventswochenende in der Stadt unterwegs, um bedürftige Senioren zu beschenken. Eine Aktion der Hilfsorganisation, die bereits Tradition hat. „Wir machen das bereits seit Jahren“, erklärte Vorstandsmitglied Holger Bruns. Zusammen mit der Stadt suchte das DRK insgesamt 20 Familien und Einzelpersonen aus, die einen Präsentkorb zum Weihnachtsfest besonders gut gebrauchen können. Der wurde jetzt überreicht. „In den Körben waren vor allem hochwertige Lebensmittel. Gab es Kinder im Haushalt, konnten diese sich zusätzlich über Spielzeug freuen“, berichtete Bruns.

Von Thomas Oberdorfer