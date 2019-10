Bissendorf

Sie fühlen sich von der Gesellschaft nicht mehr wertgeschätzt – gar verunglimpft: Landwirte aus dem Norden der Region sowie aus dem Heidekreis haben sich am Dienstagmorgen in Bissendorf getroffen, um von dort zu einer zentralen Protestkundgebung nach Hannover zu fahren. Mit gut 270 Traktoren und mehreren Zehntausend Pferdestärken rollten sie von der Polizei eskortiert über die L 190 und Vahrenwalder Straße in die Landeshauptstadt. In der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Zur Galerie Landwirte protestieren gegen Agrarpolitik und ihr Bild in der Gesellschaft.

Nach Auskunft von Arne Klages aus Sprockhof, Sprecher der Initiative Land schafft Verbindung, wollen er und seine Kollegen nicht „jammern oder nölen“. Die Landwirte wünschten sich vielmehr einen ehrlichen Dialog. Klages spricht von einem „hohen Leidensdruck“ in seiner Branche. Und dem sei die gesamte Familie ausgesetzt.

Unter dem Motto „Wir bitten zu Tisch“ soll das landwirtschaftliche Arbeiten erklärt und das Handeln begründet werden. „Wir sind nicht der Klimakiller und Tierquäler“, sagt Klages und spricht von einem verzerrten Bild in der Gesellschaft. Doch weder der eigene Berufsverband noch die Politik würden helfen, dieses geradezurücken. Deshalb hatten sich die Landwirte entschlossen, das Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen und für die eigenen Belange zu werben.

Von Sven Warnecke