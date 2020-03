Isernhagen F.B.

Im Werkstattraum auf dem Friedenshaingelände ist am Wochenende fleißig gearbeitet worden. Gebaut wurden Insektenhotels. Der Workshop, zu dem der Nabu Burgwedel/Isernhagen eingeladen hatte, war so gut besucht, dass es an den Arbeitsplätzen eng wurde –nicht ohne Grund: Schließlich ist das besondere Idyll sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Teilnehmerin Johanna Schürmeyer war mit ihren vier Kindern gekommen. Konzentriert bohrte der siebenjährige Philipp Löcher in vorgesägte Baumscheiben. Sie wurden anschließend in Holzkisten geschichtet. Zum Auspolstern der Zwischenräume lag zugeschnittenes Schilfrohr bereit.

Ein Hotel kommt auf den Friedhof

Währenddessen füllte die zweijährige Theresa Rohrhalme in Blechdosen. „Schräg nach unten in Bäumen oder Büschen aufgehängt, können sie Bienen ebenfalls als Behausung dienen“, erklärte der Nabu-Vorsitzende Christian Dulce.

Dosen und kleinere Insektenhotels durften die Workshopteilnehmer mit nach Hause nehmen. Eine größere Wildbienennisthilfe soll auf dem Burgwedeler Friedhof auf einer Blühwiese aufgestellt werden. Eine Südausrichtung der Kästen sei ideal, sagte Workshopbetreuer Siegfried Grüneberg.

Von Sybille Heine