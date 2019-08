Die Diakonie Hannover-Land hatte mehrere Veranstaltungen vorbereitet – denn ab Sonntag, 1. September, beginnt die Woche der Diakonie. In Langenhagen gibt es ab 18 Uhr in der Elisabethkirche einen „Querbeet-Gottesdienst“. Weitere Gottesdienste im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen sind für Sonntag, 8. September, in den Kirchen in Elze und Isernhagen K.B. jeweils um 10 Uhr sowie in Großburgwedel um 11 Uhr als Freiluftgottesdienst auf dem Alten Markt geplant. Außerdem können sich Interessierte auf einen Filmabend am Montag, 2. September, freuen. Dieser beginnt um 18 Uhr im Gemeindehaus Elze sowie am gleichen Tag der Vortrag von Udo Baer zum Thema „Deine Würde entscheidet“ um 18.30 Uhr im Gemeindehaus in Isernhagen K.B. Zusätzlich lädt die St.-Marien-Kirchengemeinde am Freitag, 6. September, von 9.30 bis 12 Uhr zu einem gemeinsamen Frühstück ein. Am 6. September feiert der diakonische Handwerker-Service Langenhagen sein zehnjähriges Bestehen um 11 Uhr, in der St.-Pauluskirche.