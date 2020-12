Hannover

Das Restaurant Ole Deele in Großburgwedel, zurzeit eines der renommiertesten in der Region Hannover, wird doch nicht geschlossen. Das hat Eigentümerin Elfrun Kühn jetzt gegenüber der HAZ bestätigt. „Die Ole Deele wird auf jeden Fall weiterbestehen“, sagt die Chefin. Allerdings sei noch nicht entschieden, in welcher Form das Haus künftig geführt werde – und ob es wie bisher eine Sternegastronomie bleibe. Zurzeit liefen Verhandlungen mit zwei ernsthaften Interessenten für eine Übernahme, „die beide einen sehr guten Namen haben“. Es sei aber nach wie vor auch nicht ausgeschlossen, dass die Inhaberfamilie selbst die Regie in dem Restaurant behalte.

Kündigungen zum 31. Januar

Wie berichtet, hatten Elfrun Kühn und ihr Mann Matthias Überlegungen angestellt, sich zum 31. Januar 2021 nach 14 Jahren aus der Olen Deele zurückzuziehen. Im Zuge der Lockdowns wegen der Corona-Pandemie und im Hinblick auf einen vorgezogenen Ruhestand hatten die beiden sich zu diesem Schritt durchgerungen. Die acht Mitarbeiter haben entsprechende Kündigungen bekommen, darunter der 34-jährige Sternekoch Benjamin Gallein. Laut Kühn sind bereits vier Kollegen aus dem Team ausgeschieden.

Anzeige

Sternekoch Benjamin Gallein hat die Küche der Olen Deele geprägt. Quelle: Frank Wilde

Seit 2011 trägt die Ole Deele, die in einem denkmalgeschützten Haus von 1828 untergebracht ist, das oberste Gütesiegel für eine exzellente Küche – den Michelin-Stern. Seinerzeit erhielt Küchenchef Andreas Tuffentsammer die begehrte Auszeichnung, ihm folgten Tony Hohlfeld und Gallein, der seit fünfeinhalb Jahren in der Olen Deele kocht und den Stern im März verteidigt hat. Auch im Restaurantführer Gault Millau ist die Ole Deele erfolgreich. Sie rangiert unter den 25 besten Restaurants Deutschlands, verlor allerdings in der aktuellen Wertung Ende November einen Punkt.

Zwei Interessenten für die Übernahme

Einer der beiden aktuellen Übernahmeinteressenten habe ein Konzept für die Fortsetzung einer Sterneküche vorgelegt, sagt Elfrun Kühn. Der andere plane ein sogenanntes Fine Dining mit gehobener deutscher Küche. Die Restaurantinhaberin stellt klar, dass die Ole Deele in jedem Fall mit einem „anspruchsvollen Konzept“ weitermachen werde. Auch mit Gallein sei man weiter in Kontakt. Der bestätigt Gespräche, will sich aber zu seinen beruflichen Plänen noch nicht äußern. Wie Anfang dieser Woche bekannt wurde, wechselt der bisherige Restaurantleiter der Olen Deele, Oliver Fabris, zum 1. Februar als Gastgeber und Sommelier in das Edelsteakhouse Lindenblatt 800 Grad in der hannoverschen Altstadt.

Wann endgültig feststeht, mit welchem Konzept es in der Olen Deele weitergeht, lässt Kühn offen. In diesem Jahr werde es aber sicher keine Entscheidung mehr dazu geben, sagt sie.

Lesen Sie auch

Von Juliane Kaune