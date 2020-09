Altwarmbüchen

Mal war es eine Küche, mal ein Kochfeld, mal ein hochwertiger Korbsessel, ein Garderobenschrank oder eine teure LED-Lampe: Immer wieder verschwanden zwischen Januar und August 2018 Einrichtungsgegenstände aus dem Lager eines Möbelhauses in Isernhagen. Schuld daran war ein leitender Lagermitarbeiter, der lange Zeit unbemerkt regelmäßig Mobiliar, das zurückgegeben oder storniert worden war, mitgehen ließ, um es zu verkaufen. Dafür gab es jetzt eine hohe Geldstrafe wegen gewerbsmäßigen Diebstahls vom Amtsgericht Burgwedel.

Videokamera überführt Dieb im Möbellager

Am Ende war es ein Zufall, der den Mitarbeiter im Möbelhauslager überführte. „Unser Geschäftsführer hatte sich eine Küche angeschaut, die im Lager stand“, berichtete ein 30-jähriger Zeuge im Gerichtssaal, der 2018 mit dem Angeklagten im Möbelhaus gemeinsam gearbeitet hatte. Generell würde das betreffende Möbelhaus Küchen, die zurückkommen, im Lager behalten, um im Zweifelsfall noch einzelne Teile als Ersatz für die Montage bei anderen Küchen verwenden zu können. Doch eben diese vom Chef begutachtete Küche war tags darauf aus dem Lager verschwunden, als der Montageleiter Teile von ihr benötigte. „Wir haben letztlich über die Kamera der Haustechnik gesehen, wie sie mein Kollege aus dem Lager geschafft hatte“, sagte der 30-Jährige.

Doch damit nicht genug: Erst einmal auf die unsauberen Machenschaften des Lagermitarbeiters aufmerksam geworden, schaute das Möbelhaus noch einmal genauer ins System – und wurde gleich mehrfach fündig. Insgesamt sechsmal hatte der Mann Mobiliar gestohlen und weiterverkauft. Waren im Wert von knapp 5000 Euro verschwanden so aus dem Lager, konnten nach den Ermittlungen der Polizei aber bei mehreren Personen beschlagnahmt und zurückgeholt werden. Einer der Abnehmer ist zudem inzwischen wegen Hehlerei verurteilt worden.

Angeklagter räumt alle Taten ein

Im Gerichtssaal gab es für den angeklagten Hannoveraner daher eigentlich nur eine Möglichkeit: ein umfassendes Geständnis. „Mein Mandant räumt die Taten ein“, bestätigte sein Verteidiger. Die Diebstähle hätten bereits harte Konsequenzen für seinen Mandanten gehabt: Eheprobleme, den Verlust des Jobs und die nun schwierige Suche nach einer anderen Anstellung. Zugute konnte dem 37-Jährigen neben seinem Geständnis gehalten werden, dass er zuvor nicht vorbestraft war und mit Frau und Kind in stabilen Wohnverhältnissen lebt.

Am Ende stand im Urteil eine Gesamtstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen à 25 Euro. Zu den so zu zahlenden 4500 Euro kommen noch 270 Euro für den Korbsessel dazu – das einzige Diebesgut, das nicht zurück ins Lager gekommen ist. „Ihr Geständnis hat durchaus Gewicht bei der Urteilsfindung gehabt“, betonte Amtsrichter Michael Siebrecht mit Blick auf das Urteil nah an der Mindeststrafe. Ohne dieses hätte es wohl eine langwierige Beweisaufnahme werden können – nicht zuletzt, weil der wegen Hehlerei verurteilte Zeuge auf einmal „krankheitsbedingte Gedächtnislücken“ erklärte, die dazu führten, dass er sich weder an die Diebstähle des Angeklagten noch an die gemeinsamen Verkäufe erinnern konnte oder wollte.

Von Carina Bahl