Großburgwedel

Ein Dieb hat sich in Großburgwedel an einem abgestellten Anhänger bedient. Der unbekannte Täter montierte das Stützrad von Kfz-Anhänger ab und entwendete es. Der Anhänger stand an der Straße Auf der Ramhorst. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 12. und Montag, 17. Mai. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf 200 Euro und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer