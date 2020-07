Doktor Aref Alemi vom Klinikum Großburgwedel gehört jetzt zu Deutschland Top-Gynäkologen

Großburgwedel

Dr. Aref Alemi, Mediziner am KRH Klinikum Großburgwedel, ist ab sofort einer der führenden gynäkologischen Operateure in Deutschland. Nur 101 weitere Fachärzten sind hierzulande für den höchsten Status in der minimalinvasiven Chirurgie zertifiziert.

Das große Know-how kommt den Patientinnen bei vielen Erkrankungen und Eingriffen zugute – beispielsweise bei Eingriffen am Beckenboden bei der Senkung der Genitalorgane, an der Gebärmutter und des Gebärmutterhalses, an den Lymphknoten bei Krebsoperationen oder auch bei Inkontinenzoperationen.

„Gerade in der Gynäkologie haben diese endoskopischen Operationstechniken einen hohen Stellenwert erreicht“, sagte Dr. Antje Hoffmann, Ärztliche Direktorin im KRH Klinikum Großburgwedel. „Insofern ist es sehr beachtlich, dass unser Chefarzt Dr. Alemi mittlerweile zu den nachweislich erfahrensten Operateuren und Ausbildern der Republik in diesem Bereich gehört.“ In Deutschland gibt es etwa 17.000 Fachärzte für Frauenheilkunde. Lediglich 102 von ihnen haben den Status MIC III erreicht. Dr. Alemi ist einer von ihnen.

Eingriffe sind durch sehr kleine Öffnungen möglich

Daher können er und seine knapp über 100 Kollegen andere Ärzte auf dem höchsten Niveau in die Feinheiten der minimalinvasiven Chirurgie einführen. „Für mich und das Team hier in der Klinik ist das natürlich eine tolle Nachricht“, freut sich Alemi. „Dieses Zertifikat zeigt, mit wie viel Engagement und Leidenschaft wir hier zusammenarbeiten und versuchen, die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Patientinnen zu erzielen.“

Möglichst kleine Schnitte und möglichst große Präzision bei Operationen – darum geht es bei minimalinvasiven Eingriffen. Man könnte es auch als Operieren in der Schlüssellochtechnik beschreiben. Die behandelnden Mediziner können mithilfe spezieller Instrumente durch sehr kleine Öffnungen in der Haut und dem Gewebe an das Operationsfeld gelangen. Unter Kamerakontrolle wird dann behandelt. Für die Patientinnen bedeutet dies meist weniger Schmerzen, weniger Einschränkungen nach dem Eingriff und eine schnellere Genesung.

Qualifikation in mehreren Stufen

Die Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische Endoskopie hat ein strukturiertes Ausbildungskonzept für Ärzte entwickelt, um diese stufenweise an die modernen Verfahren heranzuführen. Dabei können einzelne Kliniken sich in unterschiedlichen Stufen qualifizieren. Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und ihr Chefarzt sind in der ganzen Region Hannover und darüber hinaus die einzigen, die über die hohe Qualifizierung MIC III verfügen. Als gynäkologisch-endoskopisches Zentrum können dort verstärkt Nachwuchsoperateure ausgebildet werden.

