Burgwedel

Die Drogeriemarktkette Rossmann ist im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie zuletzt 2012, als der Konkurrent Schlecker pleite ging. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, lag der Umsatz bei 11,1 Milliarden Euro. Er war damit um 8,1 Prozent höher als im Jahr 2020. Angaben zum Gewinn machte der Konzern nicht.

Rossmann ist mit 4361 Filialen in acht Ländern vertreten und beschäftigt 56.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vom Gesamtumsatz entfielen 7,9 Milliarden Euro auf das Deutschland-Geschäft; dies bedeutet ein Wachstum von 8,2 Prozent. Etwas geringer legten mit zusammen 7,8 Prozent die Auslandsgesellschaften in Polen, Ungarn, Tschechien, Albanien, Kosovo, Spanien und der Türkei zu.

Onlinegeschäft legt stark zu

„Die Corona-Pandemie hat auch im vergangenen Jahr die gesellschaftliche Bedeutung des Einzelhandels klar herausgestellt“, betonte das Unternehmen. Beim eigenen Onlinegeschäft erzielte Rossmann den Angaben zufolge eine zweistellige Wachstumsrate. In den vergangenen beiden Jahren hat sich der E-Commerce-Umsatz fast verdoppelt. Erstmals haben die Burgwedeler mit einem reinen Onlineangebot international expandiert – in Dänemark.

230 Millionen Euro Investitionen geplant

Rossmann baut sein Filialnetz kontinuierlich aus. 2022 sollen rund 200 Zweigstellen hinzukommen, davon 70 in Deutschland. Das Investitionsvolumen betrage 230 Millionen Euro, hieß es. Profitiert von den guten Zahlen haben auch die 34.800 Beschäftigten in Deutschland, die Bonuszahlungen in Höhe von insgesamt 34 Millionen Euro bekamen.

Der Firmengründer Dirk Roßmann, der zuletzt auch als Buchautor erfolgreich war, ist aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Sein Sohn Raoul hat im Oktober den Chefposten übernommen. Seit Beginn dieses Jahres ist auch Antje König Teil des Führungsgremiums. Die 41-Jährige ist für die Informationstechnologie sowie das Ressort Organisation und Prozesse verantwortlich. Außerdem gehören Alice Schardt-Roßmann, Michael Rybak und Peter Dreher der Geschäftsführung an.

50-Jahre-Jubiläum steht an

Die Drogeriemarktkette wird demnächst 50 Jahre alt. Am 17. März 1972 hatte Dirk Roßmann an der Jakobistraße in Hannover den ersten Drogeriemarkt mit Selbstbedienung in Deutschland eröffnet.

