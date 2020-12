Kleinburgwedel

Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Im Wiesengrund in Kleinburgwedel. Zwischen vergangenem Mittwoch und Montag haben laut Spurenlage bisher Unbekannte versucht, die Terrassentür zum Haus aufzuhebeln. Wie die Polizei mitteilt, misslang dieser Versuch jedoch. In das Haus gelangten die Einbrecher nicht. Zeugen sollten sich im Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl