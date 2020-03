Großburgwedel

Der Großburgwedeler Bahnhof hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Anfangs stritten sich Klein- und Großburgwedel über die Lage der Haltestelle. 1913 kam dann die Entscheidung, den Bahnhof an seiner heutigen Position und damit näher an Großburgwedel zu errichten. Parallel dazu begannen die Arbeiten an der Eisenbahnlinie zwischen Hannover und Celle. Doch durch den sich anbahnenden Ersten Weltkrieg und die anschließende Wirtschaftskrise stockten die Arbeiten für viele Jahre. Die ersten Züge rollten erst ab 1927 zumindest zwischen Hannover und Großburgwedel.

Fritz von Opel gelang Geschwindigkeitsrekord

Berühmtheit erlangte die Strecke am 23. Juni 1928. Kurz hinter dem Bahnhof Großburgwedel testeten Fritz von Opel und sein Kompagnon Max Valier ihren Raketenwagen Rak3. Dabei stellten die beiden einen Geschwindigkeitsweltrekord für Schienenfahrzeuge auf. Ihr Wagen raste mit Tempo 254 von Großburgwedel in Richtung Norden. Mehr als 10.000 Personen beobachteten die Rekordfahrt an der Strecke. Doch es dauerte weitere zehn Jahre, bis am 14. Mai 1938 die Bahnverbindung zwischen Hannover und Celle offiziell in Betrieb genommen werden konnte. Zwei weitere wichtige Ereignisse gab es dann später noch: 1964 wurde die Strecke zweigleisig ausgebaut und ein Jahr später elektrifiziert.

Das Bahnhofsgebäude Großburgwedel steht unverändert da, aber Brücke und Signalanlage fehlen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Von Thomas Oberdorfer