Burgwedel

Punkt 23.52 Uhr saßen viele Burgwedeler von einer Sekunde zur anderen plötzlich im Dunkeln. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend fiel der Strom aus. Betroffen waren Teile von Großburgwedel, Engensen und Thönse. Nach Auskunft des Energieversorgers Avacon waren rund 7000 Personen von der Versorgung abgeschnitten. Durch Umschaltungen im Netz waren nach gut einer Stunde alle Haushalte wieder mit Strom versorgt.

Zwei Fehler treten gleichzeitig auf

Den Grund für den Stromausfall konnten die Avacon-Techniker noch nicht endgültig ermitteln. Fest steht lediglich, dass es zwei Defekte im Burgwedeler Stromnetz gab. Beide im Mittelspannungsnetz einer 20.000 Volt-Leitung. Einen Fehler lokalisierten die Techniker in der Straße Im Langen Felde in Großburgwedel, den zweiten zwischen der Bruchstraße und dem Oldhorster Weg in Thönse. „Dass zwei Fehlstellen nahezu gleichzeitig auftreten, ist nicht ungewöhnlich“, erläuterte Avacon-Pressesprecher Ralph Montag gegenüber dieser Zeitung. Der Experte weiter: „Kommt es zu einem Kurzschluss, dann wird das Netz für Sekundenbruchteile höher belastet. Und das kann dann zu Folgefehlern führen.“ Welches der Ursprungsfehler war, kann erst bei der Reparatur vor Ort festgestellt werden.

Und die läuft derzeit: Während die Techniker in Großburgwedel bereits am Sonnabend auf Fehlersuche gingen, soll dies in Thönse am Montag geschehen. „Dann werden wir sehen, warum der Strom ausfiel“, sagte Montag.

Von Thomas Oberdorfer