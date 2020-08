Burgwedel

Seen, Freibäder und Eis – das sind die Renner in diesen heißen Tagen. Die Burgwedeler Eisdielen freuen sich nach der coronabedingten Schließung und mäßig gutem Wetter über viele Gäste. Am Montagnachmittag hält sich der Andrang zwar noch in Grenzen. Vielen Menschen sei es dann noch zu heiß, meint Dalva Ranzan, Inhaberin des Eiscafés Venezia an der Von-Alten-Straße. „Aber am Abend ist immer viel los.“ Damit der finanzielle Ausfall der vergangenen Monate wieder reinkommt, will Ranzan ihr Café in diesem Jahr nicht mehr schließen.

Arabisches Joghurteis steht hoch im Kurs

Arabisches Joghurteis garniert mit salzigem Karamell und Pistazien geben die Mitarbeiter im Eiscafé Venezia besonder häufig über die Theke. Quelle: Sebastian Stein

Die Gäste lockt sie mit der neuen Eissorte Arabisches Joghurt mit salzigem Karamell und Pistazien. Und die Klassiker sowie frisches, säuerliches Eis gingen bei ihr auch immer gut über die Theke. Diesen Trend kann Enrico Binda, Inhaber des Eiscafés Il Faro an der Von-Alten-Straße, bestätigen. Am meisten verkaufe er zwar Spaghettieis. „In diesen warmen Tagen sind aber Heidelbeer-, Joghurt- und Erdbeerbecher beliebt.“ Neu auf der Karte hat er Snickers und bald auch frische Mascarpone mit Feige.

Es sei ein schwieriger Übergang gewesen nach der Schließung wegen der Corona-Krise, meint Bindas Frau Irina. Viele seien noch zurückhaltend, die Monate Juli und August gäben aber Anlass zur Hoffnung. Und jetzt spiele auch das Wetter mit.

Von Sebastian Stein