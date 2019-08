Ende einer Regions-Posse: Engenser Schützen müssen kein Bußgeld zahlen

Hannover/Engensen

Eine Verwaltungsposse um die Engenser Schützen ist endlich zu Ende – die Region hat ihr Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Grünröcke eingestellt. Das teilte Regionssprecherin Christina Kreutz am Freitagnachmittag mit.

Im Kern war es darum gegangen, dass die Schützen keine Genehmigung für ihren Schützenumzug hatten, aber trotzdem durch den Ort marschierten. Wobei: So ein richtiger Schützenausmarsch war es ja gar nicht. Die Engenser hatten akzeptiert, dass sie mit ihrem Antrag dafür Fristen versäumt und deshalb keine Genehmigung erhalten hatten. Also marschierten sie nicht wie sonst auf der Straße, sondern bildeten eine schlanke Kolonne und zogen auf den Bürgersteigen neben der Fahrbahn durch den Ort. Hübsch in Zweierreihe aufgestellt warteten sie sogar brav an einer Fußgängerampel, als diese Rot zeigte. Unser Bild zeigt die Szene. Erst bei Grün querten sie die Hauptstraße.

Eigentlich ist das ja vorbildlich –es waren ja schließlich auch Kinder dabei, die sich von den Erwachsenen kein verkehrsgefährdendes Verhalten abschauen sollten.

Das Auge des Gesetzes ist wachsam

Doch die Polizei – das Auge des Gesetzes war wachsam! – sah das ganz anders. Aus „gefahrenabwehrrechtlichen Gründen“, so hatte Polizeisprecherin Antje Heilmann gesagt, seien Beamte vor Ort gewesen und hätten einen Bericht an die zuständige Verkehrsbehörde, die Region Hannover, verfertigt. „Da die nötige Erlaubnis für die Durchführung einer Veranstaltung auf öffentlicher Verkehrsfläche nicht vorlag“, sei das der übliche Gang der Dinge.

Klar, öffentliche Verkehrsfläche ist ein Bürgersteig auch. Und so ging es denn um die feine Unterscheidung, ob die Schützen auf einem nicht genehmigten Ausmarsch oder einem Spaziergang waren. Nur um Sorgen zu zerstreuen: Seinen Sonntagsbummel auf dem Trottoir muss sich auch künftig keiner genehmigen lassen. Aber wenn alle weiße Hemden tragen, einige womöglich sogar Instrumente dabei haben und noch dazu alle im gleichen Verein eingetragene Mitglieder sind – ja, dann können die Teilnehmer zehnmal behaupten, dass sie spazieren gehen. Für die Polizei scheint das dann ein Ausmarsch zu sein. Genehmigungspflichtig.

Region: „Verzwickte Situation“

„Die Situation ist relativ verzwickt“, hatte Sprecher Klaus Abelmann gesagt, als er nach dem Ordnungsverfahren gefragt worden war. Man sei interessiert am Erhalt des Brauchtums und spreche darum mit Polizei und Region. Politiker mit Herz und Wohnsitz in der Region fanden es gar nicht so verzwickt, sondern fanden einfache Formulierungen: „Ich wüsste gar nicht, warum man das verfolgen sollte“, hatte Bernward Schlossarek gesagt, der Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Regionsversammlung ist. Silke Gardlo von der SPD hatte betont: „Ich gehe stark davon aus, dass die Region mit Augenmaß handeln wird.“ Das klingt zurückhaltend, ist allerdings in der Situation eher ein diplomatischer Code für: Haltet die Finger still. Hannovers FDP-Ratsherr ließ die Diplomatie ganz beiseite: „Alle mit diesem Vorgang befassten Polizeibeamten und Mitarbeiter der Region sollten ihre Energie dem Raschplatz, den Marstall oder den Weiße-Kreuz-Platz (in Hannover; d. Red.) zuwenden. Da werden stündlich mehr Ordnungswidrigkeiten begangen als in Engensen in drei Tagen Schützenfest.“

Polizei schreibt Bericht an die Region

Nun ist das Ermittlungsverfahren eingestellt. Die Grünröcke müssen kein Bußgeld zahlen. Ob die ganze Sache in die große Chronik des Engenser Schützenwesens Eingang findet – wer weiß? Aber erzählen wird man sich davon noch in Engensen. Und noch eine Zeit lang schmunzeln. Immer wenn man an der Fußgängerampel der Hauptstraße vorbeifährt. Alles wird seine Ordnung haben, und man wird sich sicher fühlen. Sehr, sehr sicher. Denn das Auge des Gesetzes ist stets wachsam.

Von Thomas Oberdorfer