Großburgwedel

18 Monate lang hatten die Mitglieder des Schützenvereins Großburgwedel coronabedingt auf ihren Sport verzichten müssen. Das traditionelle Schießen um die Königswürden entfiel in dieser Zeit ebenso wie das regelmäßige Training am Schießstand und das beliebte Schützenfest im Mai. Seit September erwacht das Vereinsleben so langsam wieder – und am Sonnabend sollten nun auch endlich wieder alle Burgwedelerinnen und Burgwedeler auf die Schützen aufmerksam werden.

Zwar ohne den sonst begleitenden Flohmarkt auf dem Schützenplatz, aber dennoch mit viel Resonanz bot der Schützenverein den Entdeckertag an. Die Chance für jedermann, einmal sein Können am Schießstand zu testen. Wer sich traute, konnte gleich am Wettbewerbsschießen teilnehmen – und sich mit etwas Glück am Ende über einen Adventskalender und andere Preise freuen. Bei Bier, Bratwurst und Glühwein kam aber auch die Geselligkeit nicht zu kurz.

Für genug Kraft beim Schießen gibt es beim Entdeckertag Bratwürstchen vom Grill und Getränke. Quelle: Niklas Borm

Mitglieder sind dem Verein in der Corona-Zeit treu geblieben

Wie in den vergangenen Jahren wurde der Tag der offenen Tür vom stellvertretenden Vorsitzenden des Schützenvereins, Mike Ocker, organisiert. „Dieser Tag ist auch dafür da, das Miteinander der Mitglieder wieder ins Rollen zu bringen“, erklärte der 32-Jährige. Denn das Vereinsleben hatte in der Corona-Pandemie komplett geruht. Nur eine Vorstandssitzung habe es online gegeben. Aber man kann das Fehlen der Schießwettbewerbe auch mit Humor nehmen, wie Ocker bewies: „Unsere Königinnen und Könige haben jetzt eine ungewohnt lange Regentschaft.“ Er verkündete zudem eine gute Nachricht für alle in Großburgwedel: 2022 soll es auf jeden Fall wieder ein Schützenfest geben – vom 13. bis 15. Mai. Am Freitag habe man dafür bereits vertraglich alles festgezurrt, so Ocker.

Die Gewinner des Wettbewerbsschießen konnten sich über tolle Preise freuen. Quelle: Niklas Borm

Beschweren kann sich der Schützenverein derweil nicht: Die Treue der Mitglieder sei wirklich positiv gewesen, so Ocker. Lediglich vier Personen hätten in der Corona-Zeit dem Verein den Rücken gekehrt. Und doch: Wie viele andere Schützenvereine in Deutschland beklagt auch der in Großburgwedel in den vergangenen Jahren konstant sinkende Mitgliederzahlen. „Wir haben 15 Kinder, aber die Generation zwischen 20 und 40 Jahren fehlt einfach extrem.“ Oftmals würden sich die Schützen mit der Volljährigkeit vom Sport abwenden und erst nach vielen Jahren zurückkehren.

Entdeckertag sorgt für neue Mitglieder

Mit dem Entdeckertag haben die Verantwortlichen nun aber einige neue Sportschützen gewinnen können. Eine von ihnen ist Angelika Geinitz. Sie habe vor zwei Jahren schon eintreten wollen, doch die Pandemie hätte ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Jetzt habe ich wieder Lust gehabt, da hat das mit dem Entdeckertag super gepasst“, sagte die 50-Jährige. Sie wolle den Mitgliedsantrag ausfüllen und ein Stück Tradition bewahren. Genau das sei der richtige Gedanke, entgegnete Ocker.

Von Niklas Borm