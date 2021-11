Burgwedel

Der FDP-Stadtverband Burgwedel lädt alle Bürgerinnen und Bürger für Freitag, 26. November, zum traditionellen Grünkohlessen in der Gaststätte Am Markt in Großburgwedel ein. Ab 19 Uhr ist auch Ehrengast Lars Alt mit dabei.

Der FDP-Landtagsabgeordnete und Sprecher für Wissenschaft, Kultur und Bildung wird nach dem Essen gegen 20 Uhr zum Thema „Kinder und Jugendliche ernst nehmen!“ sprechen.

Anmeldungen für das Grünkohlessen sind noch bis zum 23. November per E-Mail an ferdinand.bruss@fdp-burgwedel.de sowie bei Isa Huelsz unter Telefon (05139) 2 70 46 möglich. Jeder zahlt selbst. Es gilt die 2-G-Regel: Nur nachweisbar Geimpfte und von Corona Genesene können an der Veranstaltung teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt. Die FDP weist daraufhin, dass die Teilnahme voraussetzt, dass man mit Foto- und Filmaufnahmen einverstanden ist.

Von Carina Bahl