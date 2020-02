FDP fordert Notfalldosen für Burgwedel

Burgwedel

Isernhagen hat es getan, Garbsen auch – nun soll Burgwedel folgen. Die FDP fordert die Stadt auf, kostenlose Notfalldosen an die Bürger zu verteilen. Das Prinzip des Projektes ist simpel und kann Leben retten. Jeder sollte eine Notfalldose mit seinem Medikamentenplan, Impf- und Notfallpass und Hinweisen auf Allergien in seinem Kühlschrank deponieren. So können Retter im Notfall direkt die wichtigsten Infos über den Patienten in Erfahrung bringen und die Behandlung darauf abstellen. Aufkleber in der Wohnung weisen auf die Dosen hin.

Informationen über den Patienten griffbereit

Die stellvertretende Vorsitzende der FDP-Burgwedel, Isa Huelsz, sagt: „Für die Rettungskräfte enthalten die Notfalldosen kompakt alle wichtigen Informationen über den Patienten. Für den Patienten kann das lebensrettend sein oder Folgeschädigungen, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, minimieren helfen. Daher sollte jeder überlegen, ob für ihn selbst oder seine Angehörigen die Notfalldose nicht wie selbstverständlich in die Kühlschranktür gehört".

Einen größeren Posten Notfalldosen hatte im vergangenen Jahr in Großburgwedel bereits die Heimatstube verteilt.

Von Thomas Oberdorfer